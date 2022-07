En la tarde del domingo 17 desde las 14 hs. en reserva y 16 hs. en Primera, continuando con el Campeonato organizado por la Liga Regional de Futbol de San Francisco, el Cultural Arroyito fue visitante en La Tordilla ante el CAPU y cayó por 2 a 0. Por su parte el Sportivo 24 de Septiembre tuvo fecha libre.

La fecha se completó con Sarmiento de Santiago Temple que perdió por 3 a 0 ante el Atletico de Santa Rosa, y Atletico Belgrano que cayó ante el clasico rival Rivadavia en Río Primero por 1 a 0.

Las posiciones quedaron de la siguinte manera Atl. Sta. Rosa con 6 unidades, Pueblos Unidos con 4, Rivadavia con 4, Sarmiento 3, Atl. Belgrano, Cultural Arroyito y Sportivo 24 con 0 puntos.

Proxima fecha: Atl. Sta. Rosa vs. Sp. 24 de Septiembre, Rivadavia vs. Sarmiento y Cultural de Arroyito vs. Atl. Belgrano. Libre: Pueblos Unidos.