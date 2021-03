Un 28 de marzo de 2020, Argentina mostraba una imagen que imaginamos se habrá reflejado en diferentes partes del mundo, nuestra ciudad no era ajena a la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y los habitantes de Arroyito cumplían con lo decretado por el Presidente Alberto Fernández ante la presencia del Coronavirus.

En este caso Walter Llanes y Luis Alberto Paes, fotoperiodista y fotógrafo filmaker, decidían registrar a Arroyito con un escenario nunca antes visto. La primera vez que en nuestra ciudad los ciudadanos cerraban puertas y ventanas para quedarse en cada uno de sus hogares, y solamente podrían circular aquellos que se transformaron en esenciales.

Aislamiento Obligatorio en imágenes en Arroyito. Fotos: Walter Llanes

Walter comentaba “le envío una foto de Buenos Aires a Luis Paes, de un policía solo con un patrullero, y le digo que te parece si hacemos algo de nuestra ciudad, de la soledad, del vacío que hay, vos haces video y yo hago fotos”. Así fue que un 28 de marzo a las 23:30 hs. ambos decidieron que era el momento de registrar lo que pocos pudieron presenciar, la calma extrema de Arroyito.

“Tuve una lucha interna para salir, mi familia me decía que no saliera que era peligroso, pensaba en lo que me decían ellos, pero no podíamos perdernos estas fotos, no había nadie, no se sentían ruidos, una sensación muy particular. Solo veíamos Policías, Seguridad Ciudadana y personal de la Salud. Avisé a Seguridad Ciudadana que íbamos a sacar fotos en un vehículo blanco y salimos con nuestras credenciales”.

Aislamiento Obligatorio en imágenes en Arroyito. Fotos: Walter Llanes

“Cuando comenzamos a transitar la ciudad ni los perros toreaban, era un silencio tremendo, y lo que mas impactaba eran las imágenes desde la ruta hacia adentro”. La foto que encabeza el articulo es muy especial y Walter comenta porque “esa foto cerca de Arcor, es la primera de la fotos que hice, ese numero 40 para mi significaba cuarentena, me impactó mucho, el significado de cuarentena es tremendo. Me dio mucha fuerza esa foto, tomé la dimensión de lo que era la cuarentena. Éramos dos locos que andaban en la ciudad, Luis y yo”.

Aislamiento Obligatorio en imágenes en Arroyito. Fotos: Walter Llanes

Aislamiento Obligatorio en imágenes en Arroyito. Fotos: Walter Llanes

“Sucedió un hecho muy particular, en un momento nos cruzamos con Seguridad Ciudadana y nos avisaron que habían hecho una denuncia que andaban dos personas en las calle y éramos nosotros sacando fotos (rie)”.

Luis Alberto Paes, fotógrafo y Filmaker, mientras Walter sacaba fotos, el registraba en video la misma sensación de aislamiento en Arroyito. Luego de un tiempo, a esas imágenes le puso una banda de sonido que refleja la sensación que plasma en las imágenes, soledad, incertidumbre, silencio, entre otras.

Ese video logra reflejar lo que todos imaginábamos y pocos conocían, aquellos que fueron determinados como esenciales, aquellos que a pesar de la presencia del Covid-19 tenían que cumplir su función para que todo siguiera funcionando o que las cosas no perdieran la total normalidad a la que no imaginamos volver, será una nueva normalidad como todos piensan.