Son muchos los artistas que dejan tan bien parado a Arroyito en mundo del espectáculo, que eso lo confirma Dave Scharff con la presentación de “Confinado” el primer corte de YddX (Idéntico Diferente), que desde el 30 de diciembre de 2021 está en diferentes plataformas digitales.

Dave le comentaba a Vía Arroyito sobre el lanzamiento “en Confinado se matizan voces e instrumentos bien amalgamados, un suave pop, pero pujante, con guitarras recargadas, bajo dibujado y baterías sobresalientes, un trabajo prolijo, que llevó 3 meses de producción. El producto final fue mezclado y masterizado en el conocidísimo estudio de grabación “Maya Studio” de la ciudad de Córdoba, bajo la dirección del gran Luis Primo”.

Dave Scharff musico Arroyito Foto: Facebook Personal

Sobre el proceso de grabación que fue realizado por Mauro Signorile, productor y técnico de sonido que ha trabajado con otros artistas de Arroyito agregaba “Conocí a Mauro a través de Emma Núñez, me encantó el trabajo que hizo en su EP a principios de año, y fue así que me vino ganas de grabar algo, ya que hace años que no estaba haciendo ningún aporte en el ambiente musical desde la época de Cuore, banda en la que integré como bajista hasta 2014″.

El origen de “Confinado” lo expresa Dave “ha sido compuesto en una mañana friísima del mes de julio de este año, en medio de la “hora negra” de la pandemia, cuando nos enterábamos que la cantidad de contagiados iba cada vez más en suba y el deseo de libertad era cada vez más en aumento”.

“Y es como que llegamos a fines de 2021, y este fenómeno que afecta a todos, directa o indirectamente, acecha nuevamente. Y así es como que vuelvo a identificarme con esta canción. Es como un grito de angustia, desde lo más interior del ser. Creo que de esta forma trato de identificarme con el oyente”.

Algo particular es el nombre de YddX (Idéntico Diferente) y Dave comentó “una vez escuché que todo lo que existe en la realidad, aún en lo distinto, hay algo que une o que es idéntico. Así también todo lo similar, siempre encontramos diferencias entre dos o más objetos. Creo que en la música es aplicable esta misma ley. No estoy en contra de ningún género musical, trato de escuchar, de integrar, de identificarme tanto con el que hace música, como con el oyente. La música es Vida”.

“Es una forma de integrar músicos, sonidistas, productores, ingenieros de grabación, etc. No solamente soy yo, que si bien, me hago responsable como la cara visible del proyecto y quien lo financia, hay detrás de toda la producción, una gran cantidad de personas”. En el cierre el creador de Confinado dice “se vienen otros singles más, un video clip posiblemente, se viene un 2022 bastante movido”.