Cuento Viejo tiene la particularidad de que fusiona diversos géneros musicales que van desde el rock hasta el cuarteto lo que les genera una amplía diversificación en el escenario como así seguidores que se “identifican” con varios estilos musicales.

En presentaciones anteriores con el mismo formato la banda tuvo gran repercusión no solo en redes sociales si no en medios de comunicación de toda la provincia. Sus integrantes son Matías Mendoza en voz principal, Nicolás Moyano en bajo y coros, Simón Benedetti en guitarra y coros, Matías Vieyra en guitarra y coros, Jonathan Caseres en batería, Samuel Moriconi en percusión, Juan Devitt en saxo, Miguel Bachilleri en trompeta y Mateo Pansarasa en teclados.

La intención de volver a salir a escena para reencontrase con su público y realizar una nueva “Caravana Cuentera”, algo en lo que venían y vienen trabajando hace un tiempo ya ahora si con fecha definida; el 24 de Julio desde las 21 horas. Un show que tendrá además de lo habitual algunas sorpresas para compartir con sus fans.

Después de lo que fue un verano interesante en cuanto a presentaciones en vivo; la pandemia obligó a la formación artística volver a los ensayos y componer esperando con ansiedad el regreso, por ahora en este formato y cuando se pueda en vivo. Ya habría incluso la posibilidad de algunas “tocadas” aunque falta cerrarlas.

Lógicamente las expectativas son muchas no solo de parte de la banda si no del público o del ambiente de la música en general ya que desde marzo a esta parte en la ciudad de Arroyito no solo por cuestiones sanitarias si no porque la misma carece de espacios culturales y artísticos para que las diferentes expresiones puedan mostrar lo que hacen no habido ningún tipo de evento o encuentro.