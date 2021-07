Para muchos el 5 de julio sería un día más, o quizás el más importante de su vida, y algo similar sucede en Arroyito, un día de los mas importantes en la vida, donde la cultura del trabajo, del seguir tras un sueño y apostar a lo que viene es moneda corriente, porque uno grupo de pioneros lo muestra así, cada día que nos levantamos los vecinos de Arroyito y miramos al gigante que parece dormido sobre la curva de la Av. Fulvio Pagani.

Porque es así, mucho lo debemos a esos jóvenes Fulvio Salvador Pagani, Mario Seveso, Enrique Brizzio y los hermanos Modesto, Pablo y Vicente Maranzana cuando apostaron por un sueño y dieron riendas suelta a la pasión por el trabajo algo que es cultura en nuestra ciudad.

Primera fabrica Arcor en Arroyito

Un 5 de Julio de 1951 comenzaba a dar sus primero pasos ARCOR, cuando se puso en marcha el primer galpón y su primera producción. De allí hasta el presente, la firma nacida en Arroyito no paró de crecer, no paró de seguir buscando un futuro mejor para todos, no paró de darle a muchos de los vecinos de Arroyito, techo, trabajo y comida, donde la dignidad se lograba con el esfuerzo diario.

Su nombre nació de la unión de las dos primeras letras de “Arroyito” y las tres primeras de “Córdoba”. La expansión fuerte hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a principios de la década de 1970. En 1976 se radicó en Paraguay, en 1979 en Uruguay, en 1981 en Brasil y en 1989 en Chile.

El crecimiento siguió con pasos agigantados en 1991 nació la Fundación Arcor, el grupo adquirió Águila Saint en 1993 y en 1995 Arcor se instaló en Perú con la construcción de una importante planta. En 1997 adquirió LIA, una reconocida empresa de galletas, en 1998 adquirió la empresa chilena Dos en Uno, líder en golosinas y chocolates. En el mismo año obtiene el Premio Konex de Platino como la empresa más importante de la última década en Argentina.

Un año más tarde en 1999, instaló en Bragança Paulista (Brasil) la fábrica de chocolates con la tecnología más avanzada de la región. En el año 2000, abrió sus nuevas oficinas comerciales en México y Colombia, e inauguró un nuevo centro de distribución en Chile. En 2001 se instaló con oficinas comerciales en Canadá y logró un acuerdo productivo con Brach’s, una empresa norteamericana líder mientras tanto Arcor de Brasil adquirió la empresa Nestlé.

El Grupo Arcor se radicó en Europa en 2002 a través de la instalación de oficinas comerciales en Barcelona, España. Durante 2005, Grupo Arcor lanzó la nueva línea de negocios de helados en Argentina, que hoy exporta a países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Uruguay y en el mismo año se concretó una asociación estratégica con el grupo francés Danone. A fines de 2005, el Grupo Arcor adquirió la tradicional empresa argentina Benvenuto S.A.C.I., líder en productos alimenticios.

Arcor celebra 70 años

Incorporó las líneas de conservas de un grupo de marcas altamente valoradas como La Campagnola, Nereida, BC, Salsati, Poncho Negro, entre otras. Se instala con oficinas comerciales en Venezuela, Sudáfrica y China para reforzar la presencia de sus productos en los mercados más lejanos. Sigue su carrera y en 2006 una asociación productiva en México con el Grupo Bimbo logra meterse en el mercado para la elaboración de golosinas y chocolates en ese país. Una de las operaciones más relevantes de la historia reciente del Grupo Arcor es el acuerdo con la empresa líder en productos lácteos de la Argentina, La Serenísima.

En el año 2017, Grupo Arcor, una de las líderes en el mercado de Flexibles, Papel y Cartón a través de Cartocor S.A., adquiere el 100% de Zucamor S.A. Hoy Arcor posee linea de alimentos, golosinas, chocolates, galletas, helados, Nutracéuticos con Laboratorios Bagó, Agroindustria y Packaging.

Hoy lo que comenzó con un edificio y una valija tiene presencia en el mercado internacional, en más de 120 países en 4 de los 5 continentes, 47 plantas industriales en Latinoamérica y 13 oficinas comerciales alrededor del mundo. Hoy Arcor cumple sus primeros 70 años, momento de celebrar para todos. Feliz cumpleaños!!!.