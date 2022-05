Hace un tiempo atrás se conoció una muy buena noticia para los vecinos de la localidad de Santiago Temple, ya que el Municipio planea construir viviendas municipales para la población, luego de 20 años de inactividad en ese rubro. Vía Arroyito dialogó del tema con el intendente Marco Ferace.

Sobre el nacimiento de la idea, Ferace comentó “la idea surge al hacer una encuesta viendo la necesidad puntual de los vecinos, fue el requerimiento mayor, el proyecto desde ahí lo empezamos a trabajar, en esa encuesta trabajo y vivienda eran los puntos más requeridos, desde ahi lo empezamos a trabajar en campaña”.

Marco Ferace intendente Santiago Temple junto a Martín Llaryora Foto: Facebook Personal

En ese momento, ante la incertidumbre nacional y provincial sobre el tema se decide encarar un proyecto con fondos propios “el Municipio empezó a hacerse cargo y a ejecutar con fondos totalmente propios 8 viviendas en un lote que estaba en disputa con la Cooperativa donde llegamos a un acuerdo, donde quedó la mitad de la manzana y ahí es donde empezamos a construir las viviendas que tenemos hoy, se realizaron las plateas, luego la construcción, se las ha techado y ahora estamos con las terminaciones internas, y están todas con aberturas”.

La situación actual en materia habitacional es extrema según confirma Ferace, ya que casi no hay casas que puedan ser alquiladas y por otro lado es una localidad que recibe la demanda de jóvenes que poseen sus trabajos tanto en Rio Primero como en Arroyito y a los que se le suman los costos bajos de Santiago Temple y la mejora en educación y servicios.

Viviendas en Santiago Temple Foto: Prensa Municipal Santiago Temple

Agrega el mandatario “estamos gestionando por todos lados, hay un proyecto presentado en la Nación con las 25 viviendas, conseguimos 3 viviendas semillas que están en la presentación de papeles para que se inicien y hemos firmado el convenio para más viviendas provinciales, en total 13 viviendas en marcha. Además, se le suma que tenemos hoy salud las 24 hs., 3 aulas más en la escuela, y otras mejoras”. Son muchos los vecinos que necesitan y buscan la vivienda propia, hace un año alcanzaban los 200 y hoy algunos han obtenido el crédito de Procrear para tratar de paliar la situación. Respecto a cómo recibieron los vecinos la noticia de la construcción de viviendas municipales “la noticia fue impresionante por la gran necesidad que tenemos, la primer reunión que tuvimos vinieron más de 400 personas”.

Viviendas en Santiago Temple Foto: Prensa Municipal Santiago Temple

La realidad también muestra, como comenta Ferace, que los integrantes del Concejo Deliberante no han tratado el proyecto enviado por el Ejecutivo y demoran la aprobación de este. Hay una particularidad, un concejal que pertenecía al bloque oficialista que responde al intendente decidió cambiar de bando y responde a la oposición, lo que lleva a que el oficialismo sea minoría en la actualidad “enviamos de nuevo el Proyecto de viviendas al Concejo por importancia y la urgencia, ya lo habíamos presentado hace 4 meses y tampoco había sido tratado, con la excusa que no lo enviamos en tiempo, hace 4 meses que está durmiendo. Un concejal de HPC se pasó el otro bloque, sabemos que fuerte para la oposición entender esto y que desde hace 20 años ellos no hicieron ninguna vivienda y hoy con dos dos años y medio de gestión con fondos municipales vamos a hacer 8 viviendas, pero acá lo triste es que esto simplemente se ataca la institucionalidad del municipio como una institución del estado y además afecta directamente los vecinos

Por último el intendente agregó “desde que entramos estamos comprando todo acá, en la anterior gestión se compraba todo afuera, nosotros como forma de control y para activar la economía local casi todo nuestro presupuesto anual que fue cerca de 120 millones de pesos lo hemos comprado acá, lo que generó un movimiento económico muy grande. Esto se suma a que la construcción de estas 8 viviendas y las otras 5 también se compra todo acá”.