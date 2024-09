En el Provincial de Selecciones: con gol de Leonel Bruno, futbolista de Arroyito; victoria 1 a 0 del equipo de la Liga Regional de San Francisco en la Sub 13 ante su par de la Liga Riocuartense, la Sub 15 que representa a la casa del fútbol del este cordobés empató sin goles ante el mismo rival.

Leonel Bruno, futbolista de Arroyito

El próximo rival será el representativo Independiente de Oncativo. El equipo también cuenta con la presencia de Lautaro Trasmontana de nuestra ciudad que debutó con un empate la Zona Centro Este ante la Liga Colón.

El equipo de la liga San Francisco cierra el cuadrangular el jueves 12 a la 15:45 en Sub 13 y las 18 en Sub 15 ante la Independiente de Oncativo. El mismo formato del torneo es para la categoría sub 15 que no cuenta con futbolistas de los clubes de nuestra ciudad.

En ambas categorías se enfrentan los 4 equipos todos contra todos y el primero de la zona accederá junto a los vencedores de los otros 3 grupos a las semifinales que se van a disputar en el complejo Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba.