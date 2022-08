Durante la jornada del lunes 1 de agosto a las 20:30 hs. se llevó a cabo en la Sala de Deliberaciones del Concejo Deliberante una Sesión Especial para tratar el Proyecto de Ordenanza: “Rectificación del presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2.022″ que fue presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

El tratamiento del proyecto arrojó como resultado la aprobación por Mayoría Simple, con el voto del bloque Oficialista, y el voto negativo del Concejal Wilson Genesio por el Vecinalismo Independiente y el Concejal Carlos Francisca de la UCR, con la ausencia de los Concejales Lidia Martínez y Mauricio Cravero.

De esta manera el monto que fue aprobado es de $ 210.350.000 para afrontar los compromisos que haya contraído el Municipio, como comentaba a Canal 3 Arroyito la concejal Claudia Oberto “la necesidad de cumplir con las obligaciones asumidas del Municipio, había que rectificar partidas, y por otro lado los ingresos”.

Respecto a la contadora Martorella sobre el pedido del presupuesto agregó “nosotros no somos técnicos, hoy la convocamos y hubiese sido bueno que nuestros compañeros concejales hubiesen hecho lo mismo, si teníamos dudas de cada una de las partidas como nosotros nos hemos sacado”.“Nosotros convencidos con cada una de las partidas, que nos explicó la contadora hemos aprobado hoy por mayoría simple la rectificatoria de este presupuesto”.

Por su parte el concejal Genesio dialogó con Canal 3 y comentó “es imperioso que la Secretaria de Finanzas esté presente cuando se trate temas del presupuesto, para evacuar cualquier duda, no, no está presente, y llama a una sesión Especial urgente el intendente y nos da ese tiempo acotado de la sesión especial para trabajar al respecto”.

“Yo no pido con la Secretaria porque espero que ella venga y en todo caso los proyectos naturalmente pasan a comisión y allí uno solicita que ella venga para aclararlo. Me voy a reunir con ella para saber porque la urgencia. Que creo yo que va a terminar sucediendo con este bendito artículo 69, por decreto va a terminar llevando ese dinero a donde quiera llevarlo definitivamente porque lo puede hacer, lo voto en contra cuando era concejal este intendente y pidió que se vote a favor ahora cuando lo fue. Nos están maquillando el presupuesto, no nos están diciendo la verdad, esto hace desprolija esta gestión”.

Fuente: gentileza Canal 3 Arroyito. / Comparí la sesió completa en su Canal de Youtube. Canal 3 Arroyito.