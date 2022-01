Continúa la controversia respecto a las concesiones del Balneario Municipal y el Secretario de Gobierno Municipal el Profesor José Solera dialogó con Radio Cooperativa 91.3 FM y dejó entrever que se estaría llegando a una solución con ambos sectores.

Solera comentó respecto al sector donde están ubicadas la chapas “ellos tenían un compromiso hasta el día 3 de enero de sacar las chapas, lo que pasa es que la empresa que les alquiló las estructuras estaba de vacaciones por todo el trabajo que hicieron durante las fiestas, hoy estarían retirando todo, según se comprometieron los que tienen asignada el área joven”.

Respecto al otro sector donde está ubicado Pura Vida y Río dijo “el otro concesionario (ex Xelha) también tiene que realizar en su sector modificaciones. Hay un tejido que, si bien no limita la circulación, visualmente no es lo que estaba comprometido. Solamente tienen que dejar una estructura que sirva para proteger los bienes que haya ahí”.

Solera dejó muy en claro que en ambos lugares no está planificado el funcionamiento de boliches “No se prevé la figura de boliches en el río nunca se previó, ni se va a prever. Cuando se dan las concesiones se estipula la posibilidad de realizar eventos puntuales y particulares en el año durante, siempre pensando justamente en el fin de año que es cuando el río tiene la mayor demanda. Entonces los eventos de 24 y 31 estaban previstos como eventos extraordinarios y fueron realizados por la demanda de los jóvenes”.

Además, Radio Cooperativa dialogó con la Directora de Habilitaciones Comerciales de la municipalidad de Arroyito, Daniela Mendoza sobre las actas o multas que fueron labradas el día 31 de diciembre y expresó: “Lo que se hizo fue el acta de constatación de la noche, los inspectores dejan las actas y luego la jueza determinará”. El acta fue hecha por permitir el baile dentro del espacio, el cumplimiento de los protocolos según la municipalidad estuvo bien”.

Gentileza: Radio Cooperativa 91.3 FM