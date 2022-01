En el inicio de la temporada de verano en Arroyito se pusieron en funcionamiento sectores del Balneario Municipal que fueron concesionados a empresarios y emprendedores de la ciudad para llevar adelante remodelaciones en la costanera.

El 21 de diciembre se generó una polémica cuando vecinos que transitan por el sector de lo que se denomina el “Costanera Joven” se encontraron con chapas que iban a ser colocadas para un cerramiento con motivo de los festejos de fin de año. El medio Arroyito Online reflejó en su portal que las cosas siguen igual registrándolo en video en su cuenta de Instagram.

Como lo refleja el medio “la gestión municipal impuso el cobro de multas de hasta 500 mil pesos para quienes incumplieran con el Decreto 1589 de la administración de Schiaretti”.

//Ver tambien: Multas de hasta $ 500.000 en Arroyito para comercios que no cumplan el art. 1 del Decreto Provincial

La realidad es que en su momento uno de los propietarios Mayco Peralta había declarado mediante una nota a Canal 3 Arroyito que “a la gente que no se asuste, que esto es provisorio a partir del 2 de enero no queda nada de esto y vuelve a ser todo de libre circulación con toda la oferta que tenemos en nuestro espacio”. Según lo reflejado no se ha cumplido con lo prometido.

Un dato que se destaca es que “desde el área de Bromatología del Municipio confirmaron a Arroyito Online que constataron la situación y, como no se permitía el formato boliche, les labraron un acta que ya está en el Tribunal de Faltas. Aunque no dieron precisiones sobre el monto de la multa”.

también los propietarios comentaron “el cerramiento podría quedar por más tiempo, como en cualquier obra en construcción, por seguridad”. Como destaca el medio “habría un descontento con quienes ganaron la licitación del ex-Xelha, ya que en ese lugar también existe un cerramiento con alambrado que, como agravante, es permanente”. Esto se refiere al otro sector concesionado.

Fuente: gentileza Arroyito Online - Canal 3 Arroyito.