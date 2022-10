Arroyito: integrantes de la Comisión de Viviendas enviaron una Carta Documento al intendente Gustavo Benedetti

Durante la jornada del miércoles 5 de octubre, el Sr. Marcos Daniel Romero miembro de la Comisión de Viviendas envió una Carta Documento al intendente Gustavo Benedetti, haciendo referencia a varios temas, pero aludiendo a que se ha vencido el plazo de la nota presentada al Área de Viviendas Municipales. Destacan que el firmante de la carta representa a otros integrantes y adherentes de la comisión.

En el cuerpo de la misma Romero describe “haciéndole saber que se ha vencido el plazo por el que se intimara para determinar día y hora de una reunión con todos los integrantes de la Comisión a fin de aclarar debidamente (y no mediante publicaciones en medios de comunicación ni redes sociales que solo significan estrategias políticas de los gobernantes) todos los puntos que preocupan a los adherentes”. La nota fue presentada en el Área viviendas. (nota gentileza Canal 3 Arroyito).

Hace referencia a los dichos vertidos a El Diario del Pueblo donde Benedetti afirmó “el plan viene con atraso desde siempre” y remarcó como causa central “que siempre hubo un 30 a 50 por ciento de atraso en el pago de las cuotas”. Además, agregó el medio “Benedetti también señaló que la pandemia demoró las gestiones para adquirir lotes, sumándose a las causas del retraso en las entregas”.

Benedetti también dijo “Por ejemplo ahora tenemos demora por los postes de cemento de iluminación de 90 días. Por eso estamos viendo otras alternativas, y esas son cosas que van sucediendo y que escapan a nosotros”, marcando según el Diario del Pueblo que “mantiene un diálogo fluido con los mismos”.

En su Carta Documento Romero agrega “No es verdad que el plan hubiere tenido retraso desde siempre, No es verdad que exista una comunicación fluida con los adherentes”. Además, hacen hincapié que la pandemia demoró las obras, pero no el cobro de cuotas de los planes. “Llama la atención la actitud del Sr. Intendente al no encontrar en la agenda tiempo para quienes luchamos incesantemente para proveer de un techo propio a vecinos de la ciudad”. “No vamos a bajar los brazos en esta lucha”.

Carta Documento enviada por los integranes de la Comision de viviendas de Arroyito al presidente del cuerpo Foto: Vía Arroyito

En el cierre el firmante alude a “A la espera de una respuesta seria, comprometida con la ciudadanía y responsable, saludo a ud atte.”.