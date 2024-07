Arroyito: Eufemia y Cirardo cumplieron 66 años de casados, “cuando el amor es más fuerte”

Cuando muchas veces uno busca la formula perfecta para el amor y no la encuentra quizás no haya elegido correctamente a su “media naranja” o quizás no tome en cuenta que luego de encontrarla deben transitar juntos, no solo años sino diferentes situaciones que les plantee el destino. Cuando uno se da cuenta que “es por ahí”, también se da cuenta que “es con vos”.

En nuestra ciudad están de festejo Eufemia Rosalinda Oitana y Cirardo Domingo Benedette ya que llegaron a los 66 años de casados, y ha pasado por uno a las Bodas de Platino y van camino a los 70 que son las Bodas de Titanio.

Eufemia y Cirardo Benedette de Arroyito cumplieron 66 años de casados Foto: Canal 3 Arroyito

Ellos tienen 4 hijos (1 mujeres y 3 varones) quienes les regalaron 14 nietos (7 mujeres y 7 varones) y que a su vez les regalaron 20 bisniestos, para hacer una mesa enorme en este festejo.

En la nota de Canal 3 de Arroyito contaron algo de lo que les permitió llegar a estar juntos tantos años “siempre se llevamos bien, por ahí alguna peleadita de celito pero todo gracias a Dios se llevamos” dijo muy firme Eufemia. “Yo nunca lo engañé y el tampoco, yo muy celosa, el era tan lindo que tenia 23 años no alcance a los 24 años y estaba enamorada de él y vamos a casarnos”.

Agregó Cirardo “eran otros tiempos, que voy a hablar, contento he pasado los años que he pasado siempre en comunión, siempre compañeros, y bien, una compañera”.

Eufemia comentó “mire que linda novia, ojos celestes tenia, era flaquita y el flaco y después engordamos 80 kilos. A los dos años nació el primer hijo, después el otro y a los 10 años nace la nena y dos años después nace el nene”. Aseveró Cirardo “yo digo que tiene que portarse bien tanto uno como el otro, tiene que tolerarse”.