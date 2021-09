Según datos vertidos por La Voz de San Justo, el policía de Arroyito detenido el viernes 24 de septiembre por la FPA tiene una causa por “hurto y coacción” en perjuicio de su expareja que ya fue elevada a juicio por la fiscal de nuestra ciudad Graciela Debernardi. El policía se encuentra con tareas no operativas, decisión que fue adoptada por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.

La información la dinfundió el abogado defensor del cabo Carlos Liendo Oro, Hector Flores quien fue designado por los padres del uniformado. Flores le dijo a La Voz de San Justo “la indagatoria no será procesal sino por videoconferencia, esperamos que nos den fecha de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) para la semana próxima, por ahora es todo cuanto puedo decir en relación a esta nueva causa”.

La defensa adelantó que solicitará “pedir unificación de causa para que le apliquen una sola pena, aún no puedo hablar de calificación porque no he tenido acceso al expediente, está vigente el secreto de sumario y hasta tanto él no preste declaración indagatoria, no podré conocer las pruebas que obran en su contra”.

El otro hecho del que se le acusa a Liendo Oro hace referencia a que “se habría presentado en la casa de su expareja y se llevó un teléfono celular, que, al decir del uniformado, era de su propiedad, ya que él lo había adquirido, lo que habría motivado a la mujer a radicar la denuncia ante la fiscalía de instrucción de Arroyito y a partir de allí al policía se le retiró el arma reglamentaria”.

Por ultimo agregó Flores “Mi intención fue la de llevarle tranquilidad, dentro de la situación complicada por la que está atravesando, le vamos a dar tiempo a la fiscalía para que reúna todo lo útil y pertinente para la causa y después nos tiene que informar a nosotros”.

