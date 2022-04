En los últimos días adherentes del Plan Casa y Plan Casa Social, planes de viviendas pertenecientes al Municipio de Arroyito, elevaron una queja al ente publico reclamanando por la demora en la construcción y en la entrega de viviendas municipales.

Vanesa Gorosito y Pablo Rodríguez dialogaron con Canal 3 Regional Arroyito sobre el tema “nuestro reclamo es sobre atraso en la construcción principalmente y falta de información. En diciembre pasado tuvimos una reunion donde estuvo presente el intendente y llegamos al acuerdo para la firma del convenio de un loteo, donde son 7 hectáreas donde una vez que estén urbanizadas la Municipalidad tendrá el 55% para realizar viviendas, pero al día de la fecha ese lugar está cerrado”.

Adherentes plan Casa Social y Plan Casa Arroyito Foto: Canal 3 Arroyito

“Es preocupante porque en esa reunion el intendente Benedetti prometió que para este año iba a haber 80 viviendas, con eso se ponen al día con las viviendas que deben del año pasado y con las de este año, y bueno no hay nada. Pedimos explicaciones y hasta el momento no las tenemos y no solo las pedimos como miembros de la comisión, sino que como miembros de la comisión nos llaman adherentes y nos consultan porque no tenemos información”.

“Si la ordenanza dice que hay que hacer 50 casas por año y no se están llegando bueno, cuantas podemos hacer, hacemos 20 pero cumplamos con eso, porque todo esto desmotiva totalmente al adherente a seguir abonando, a comprometerse con el plan, nos perjudicamos todos”.

Rodríguez agrega “ya es reiterado el pedido, en todas las instancias tratamos de lograr el acercamiento con la comisión, pero no obtenemos respuestas ciertas, concretas, resultados coherentes con lo que se dice en los medios”.

Fuente: gentileza Canal 3 Regional Arroyito