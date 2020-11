Rocío Oliva se mostró desconsolada en la entrada de la Casa Rosada luego de que el entorno íntimo de Diego Maradona no le permitieran darle el último adiós al astro en la ceremonia a cajón abierto. En lugar de eso, le pidieron que vuelva cuando la ceremonia sea pública y por la entrada general.

Yanina Latorre, panelista del programa “Los ángeles de la mañana” contó su versión del verdadero motivo que habría llevado al círculo familiar del Diez a impedir que Rocío formara parte del adiós íntimo. “No es el momento para ponerse a pelear. A Rocío se le pidió que lo fuera a ver en vida antes de su muerte, él estaba muy deprimido y quiso verla para sus 60 años... Y Rocío dijo que no. Si bien él murió por una causa médica, muchos dicen que su tristeza y depresión tenía que ver con Rocío; él la amaba y ella lo dejó. Él la necesitaba y ella no fue”, señaló contundente.

Diego Maradona y Rocío Oliva en la Copa Davis (2016)

Mariana Brey por su parte reafirmó el detalle de que quienes habrían decidido dejarla afuera son Dalma y Gianinna, mientras que Claudia Vifallañe no tenía nada que ver con esa decisión ya que no habría sabido que existía una lista y que Rocío no figuraba entre las invitadas.

La panelista fue para despedir a quien fue su pareja, pero en la entrada le negaron el ingreso.

Por su parte, Rocía Oliva sostuvo el día del funeral de Diego Maradona que le negaron el acceso a Casa Rosada, en donde se realizó primero un velatorio íntimo, antes de abrir las puertas al público.

“Me dijeron que venga a las siete de la mañana, cuando entre toda la gente. Me mandaron a hacer la fila como a todos. Nadie se está haciendo cargo, no tengo idea por qué hacen esto. No jodo a nadie. Quiero saludar, despedir a mi ex e irme a mi casa. Todo el mundo pasa, menos yo. Vine a darle un beso a mi ex pareja, fui la última mujer de Diego, nadie entiende eso. No piensan un minuto en Diego. Toda la maldad que hacen se paga, así les va a ir a todos”, aseguró Rocío.

Lo que también suma un punto en contra a la tensa relación que siempre tuvo con las hijas de Diego, fue el enojo de Dalma y Gianinna por la aparición de Rocío en televisión horas después de que su padre había muerto.