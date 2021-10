WhatsApp anunció que no dudará en eliminar cuentas que no cumplan con todas las condiciones y reglamento publicado en su sitio web. La mensajería instantánea lo comunicó días atrás y dependiendo de la gravedad o reincidencia, la empresa de la que es dueño Mark Zuckerberg podrá realizar una suspensión permanente de la cuenta o bloquearla de forma temporal.

Una de las razones por las que las cuentas serán sancionadas es el envío de mensajes en forma reiterada a destinatarios que no fueron agendados o si un usuario es bloqueado por demasiadas personas en un determinado período de tiempo.

También se penalizará el envío de spam de forma indiscriminada, el compartir enlaces peligrosos, ser menor de edad y también utilizar softwares de terceros, como el WhatsApp Plus. Este último es una versión no oficial de la mensajería y se caracteriza, por ejemplo, por enviar fotos sin límites, ocultar los estados, crear grupos con un gran número de personas y agregar temas para personalizar la aplicación, entre otros.

La sanción mínima que puede sufrir una cuenta será su suspensión temporal y así por un determinado tiempo la cuenta no podrá usarse. Dependiendo de la “gravedad” se mostrará un contador en la pantalla que indicará el tiempo por el cual no se podrá acceder a la aplicación.

La suspensión permanente se dará para los usuarios que ejecuten acciones masivas o automatizadas y también les ocurrirá a las cuentas que hayan sido dadas de alta para realizar “acciones sospechosas” o si se reincidió en la instalación de una aplicación no autorizada por WhatsApp, luego de una suspensión temporal.

En este caso, el número asociado a la cuenta no podrá volver a activar el servicio. “Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda”, será la leyenda que aparecerá en la pantalla.

Cómo desbloquear la cuenta

La cuenta de WhatsApp que fue suspendida sólo podrá desbloquearse si el bloqueo fue temporario. La respuesta será esperar el tiempo que indique la pantalla, no hay otra opción. Pero sí habrá que tener en cuenta que en el caso de no tener alguna versión no oficial de Whatsapp, como la ya mencionada WhatsApp Plus, será importante desinstalarla para no quedar suspendido para siempre.