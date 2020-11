Durante la tarde del viernes Jorge Rial había anunciado que Miguel Ángel Pierri, abogado que representa a Dieguito Fernando, hijo de Verónica Ojeda y Diego Maradona, iba a hablar en exclusiva con Intrusos, pero un pedido de último momento de la rubia hizo que se bajara del aire para sorpresa del conductor.

“Me acaba de pasar algo que no me pasó nunca”, arranca diciendo Rial y enumera: “Se me ha levantado gente al aire, en móviles y es parte del juego. Pero es la primera vez que me pasa esto de yo prometerles algo a ustedes y no esté”. A lo que se refiere el conductor es que antes de ir al corte había mostrado a Pierri listo para das una entrevista. El móvil estaba preparado, pero al volver al aire un llamado hizo que se cayera.

Al volver a mostrar el lugar en el que estaba abogado, Rial se encuentra solo con el periodista Pablo Layus. “Acaba de suceder algo que es impresionante y lo voy a contar tal cual”, comenzó diciendo y agregó: “La nota de Pierri estaba arreglada desde ayer, es el abogado de Diego Fernando y de Verónica... Queríamos saber si van a judicializar, buscar la verdad jurídica (sobre la muerte de Diego Maradona). En el medio, nos enteramos de que Verónica Ojeda no le había dado la autorización a Pierri para salir a hablar”.

El periodista de Intrusos confirma que “hubo un llamado por parte de Verónica al doctor Pierri, que estaba viendo el programa y le pidió por favor, por Dieguito Fernando que no salga. Que ya la situación era muy difícil como para estar hablando ahora”. El letrado la sintió llorando y respetó la decisión por lo que levantó la nota pidiendo disculpas.

Diego Jr., Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando, los hijos del Diez.

Si bien se mostró sorprendido, Rial aseguró no estar enojado por la situación y remarcó que todavía no hay causa, por lo que el abogado solo iba a contar como estaba la situación judicial. Y Rial concluyó: “Esto habla de la tensión que hay. Tal vez, que saliera Pierri a hablar podía traer problemas. Hay un bloque armado en la familia de Maradona. Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando. Es un bloque compacto que va en búsqueda de la verdad”.