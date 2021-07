Una serie de enfrentamientos tuvo lugar este viernes por la tarde, en el complejo de la Misión Vivienda Ciudad Tavacare. El conflicto fue protagonizado por dos facciones del chavismo, que se disputan la candidatura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la gobernación del estado Barinas.

//Mirá también: Miami: encontraron el cuerpo de la hermana de la fotógrafa argentina

Por un lado, los seguidores del precandidato Hugo Chávez Terán denunciaron que fueron atacados por grupo que controla Alexis Mendoza, quien estaría vinculado al actual gobernador y candidato a la reelección, Argenis Chávez. La violenta situación se dio cuando Chávez Terán, sobrino de Argenis y del expresidente Hugo Chávez, realizaba un acto de campaña para las elecciones primarias del 8 de agosto.

“La gente de Alexis me agredió con una pistola, me partieron la cara. Me agarraron, me tumbaron al piso y me dieron con una pistola en la cara. Alexis es el líder de los colectivos”, dijo uno de los denunciantes.

Chávez Terán, quien además es diputado de la cuestionada asamblea chavista del 2020, se reunió con sus seguidores y aseguró que no se dejarán intimidar. “Hoy más que nunca le decimos al mundo y a aquellos que quieren implementar el miedo, que no tenemos miedo”, afirmó.

Los hechos se hicieron públicos luego de que los militantes publicaran videos en las redes sociales.

Las elecciones

El domingo 8 de agosto se realizarán las elecciones primarias para elegir a los candidatos de los comicios regionales y locales, que tendrán lugar el próximo 21 de noviembre. “Cualquiera de ustedes puede votar por el candidato y la candidata que quieran, como gobernador, gobernadora, alcaldesa, alcalde, concejala, concejal”, dijo Nicolás Maduro, durante una reunión con su partido.

En este proceso podrán participar todos los venezolanos que lo deseen, sin embargo, los candidatos a las primarias surgirán de las asambleas propias del partido. El mandatario recordó que su bloque cuenta con 14.3811 Unidades de Batallas Bolívar-Chávez (UBCH) en todo el país.

//Mirá también: Salud del papa Francisco: a tres días de la cirugía, tuvo algo de fiebre

“Una vez cumplidos todos los requisitos de la postulación de bases, de la revisión y del proceso de candidaturas entonces llega el día de los días, llega el día en que la militancia de base y el pueblo de Venezuela como un todo será convocado a unas primarias de base, a un proceso electoral de primarias abiertas”, explicó.

El próximo 21 de noviembre, Venezuela elegirá a los gobernadores de los 23 estados del país y a los alcaldes de los 335 municipios.