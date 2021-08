Fueron muchísimas las personas que durante la pandemia no pudieron despedirse de sus seres queridos. Entre tristeza, bronca y dolor, muchas debieron afrontar esas pérdidas en soledad. Ese fue el caso de Ana María, una jubilada que llevó a su esposo a internar al hospital y no lo vio más.

//Mirá también: Fiesta en Olivos: la TV Pública negó que el Gobierno le haya pedido difundir los videos

Su dolor se transformó en bronca y ese sentimiento quedó registrado en un video en el que la mujer le hace el gesto de “Fuck You” al presidente Alberto Fernández cuando pasa por la puerta de su comercio en la localidad bonaerense de San Martín.

El video se hizo viral y Ana María contó los motivos de su enojo. “Lo hice con un dolor del alma y corazón... Desde mi dolor hice esa expresión hacia el señor presidente. No le quise faltar el respeto, fue mi dolor”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

“A mi esposo lo interné el 1° de septiembre, no lo vi mas. El 10 falleció sin que yo pueda comunicarme con él. Yo decidí que nos teníamos que cuidar, como el Presidente nos dijo que todo el mundo debía hacer. No dejaba entrar a mis hijos, que estaban desesperados, ni a mis nietos y hacías las compras cada quince días”, relató.

Luego contó su historia: “Fui sirvienta y no me avergüenza decirlo. Abro el local a las 8.45 todos los días y vuelvo a mi casa a las 9 de la noche. Me duelen los pies y ya no puedo estar de pie todo el día”.

El 1° de septiembre Ana María internó a Carlos Alberto, su marido y nunca más lo vio. “A la noche no me puedo dormir porque pienso en cómo sufrió él en soledad”.

//Mirá también: Cristina Kirchner, sobre las fotos en Olivos: “Alberto, poné orden en lo que haya que poner orden y no te enojes”

Fue entonces que mostró su enojo por las fotos en Olivos: “Eso y también el velorio de (Diego) Maradona... sí, era un buen jugador... Pero Maradona era Maradona e hicieron un velatorio de locos y yo a mi esposo no lo pude ver”, señaló.

“Para mi, él no murió. Le digo a mi psicóloga que estoy loca porque para mí él solamente se fue”, dijo Ana María, y concluyó sobre su gesto al presidente: “Lo hice desde el dolor”.