Toni Kroos comunicó que se retiró de la selección alemana. Luego de la dura eliminación de la Eurocopa ante Inglaterra, el volante del Real Madrid aseguró que no volverá a competir para su país.

“Había tomado la decisión de renunciar después de este torneo hace mucho tiempo”, contó.

Kroos jugó 106 partidos con la selección y ganó la Copa del Mundo en 2016. Le convirtió dos tanto a Brasil en el histórico 7-1 del Mundial.

El preciso mediocampista comentó que además de centrarse con sus objetivos personales, quiere pasar más tiempo con su familia.

“Como marido y padre, también me gustaría estar ahí para mi mujer y mis tres hijos”, dijo Kroos.

El comunicado de Toni Kroos

“He jugado con Alemania en 106 ocasiones. No habrá otro partido más. Me hubiera encantado, y para ello lo he vuelto a dar todo, que al final hubiera habido 109 partidos internacionales y que al final se hubiera añadido ese gran título, la Eurocopa. La decisión de parar después de este torneo ya la tenía tomada desde hace tiempo. Hacía tiempo que tenía claro que no estaría disponible para el Mundial de 2022 en Qatar.

Principalmente, porque quiero concentrarme plenamente en mis objetivos con el Real Madrid en los próximos años. Para ello, voy a tomar la decisión consciente de darme un respiro, algo que no he hecho como internacional desde hace once años. También quiero ser más marido y padre para mi mujer y mis tres hijos. Fue un gran honor para mí llevar esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión.

Gracias a todos los aficionados y seguidores que me han llevado en volandas apoyado con sus aplausos y vítores. Y gracias a todos los críticos por su motivación extra. Por último, me gustaría dar las gracias sobre todo a Jogi Löw. Me convirtió en jugador nacional y en campeón del mundo. Confiaba en mí. Hemos escrito una historia de éxito durante mucho tiempo. Ha sido un honor, cuídate, y buena suerte y éxito para Hansi Flick”.