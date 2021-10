Con más de 2,6 millones de seguidores en Instagram, Susana Giménez disfruta de compartir su vida cotidiana a través de la red social. En esta oportunidad, cantó un tema de L-Gante, y sorprendió a sus fans.

Susana Gimenez gentileza

En las últimas horas, Susana sorprendió a todos sus fanáticos con un video desde su casa de Uruguay en donde se la escucha cantar la versión del abecedario de L-Gante.

“Mientras me maquillo repaso el abecedario A,B, C, D, EEEEE”, escribió en el epígrafe de la publicación, que en una hora superó los 135 mil likes. En la publicación se la ve con un look descontracturado: una remera blanca, junto a varios collares y pulseras a juego y peinada con su clásico cabello rubio platinado.

Una vez que comenzó con las primeras cinco letras se detuvo en la “e” y resaltó: “Ay, era más larga esa parte”. Después siguió con el resto del tema y cuando llegó a la mitad cometió un error en una parte del abecedario: “O, P, Q, R, S, T, O, P X”. Entre risas, la conductora se sinceró: “Ay, iba la ‘x’ ahí, me la pasé”. A pesar del pequeño blooper, decidió compartir el clip para mostrarle un poco del detrás de escena de la preparación de sus outfits a sus seguidores.

Susana Giménez en su última aparición televisiva en Argentina, en diálogo con Telefe Noticias. Captura del vivo.

En las próximas horas Susana recibirá una distinción en la nueva edición de America Business Forum, el foro que se realizará el 8 de octubre en Punta del Este y contará con la apertura del Presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou. Será en el marco de este evento que Susana será galardonada como Mujer Ícono de América y se la reconocerá por su larga trayectoria.