Luego de la derrota en las elecciones PASO del 12 de septiembre, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, no se había manifestado. Este jueves, habló con Radio 10 sobre los principales temas alrededor de la crisis política y lo que sigue para el Gobierno de cara a noviembre.

//Mirá también: Sergio Massa continúa en su rol de “mediador” para enfriar la interna

Massa fue el factor equilibrante para evitar una ruptura definitiva durante los días más duras que debieron atravesar el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, hoy intenta quitarle gravedad al asunto y asegura que “no hay que temerle a este tipo de discusiones o tensiones”.

“A mí no me asustan las discusiones. A todos los que me manifestaban cierta angustia, yo les decía que vayamos a ver Borgen porque lo que hay que entender es que somos una coalición con sectores que tienen miradas distintas y tenemos que sostener la unidad en la diversidad. Eso se expresa a veces en debates privados, otras veces en debates públicos y eso no nos tiene que generar ningún temor”, mencionó en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre.

“Que podamos pensar distinto o discutir un tema, no significa que eso nos lleve a peleas o a rupturas. Tenemos que aprender a debatir sabiendo que en el camino hacia adelante es más Frente de Todos”, subrayó. Así, manifestó que de ninguna manera hay o habrá una ruptura en el Ejecutivo, como también se mostró confiado en ganar las elecciones del 14 de noviembre.

La derrota

En relación a los resultados de las PASO, Massa se enfoca en el ausentismo de votante peronistas, que tuvieron una participación de 66%. Esta explicación también es compartida por otros referentes de Gobierno.

“El primer error fue no haber tenido fortaleza para convocar a todos a votar. La diferencia entre 2019, donde votó más del 82% del padrón y esta primaria, que fue un test y votó sólo el 67%, nos pone a revisar en qué fallamos nosotros para convocar a toda esa gente a votar”, analizó. Y agregó: “Siempre a la ciudadanía se la convoca dándole un motivo y a nosotros nos faltaron motivos o nos fallaron las explicaciones”.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, tras la derrota. (Pool Argra) Pool argra

En cuanto a los medidas de la última semana, consideró que “le muestran a la sociedad un sendero que renueva las esperanzas que había depositado la ciudadanía en el Frente de Todos en 2019″.

Asimismo, destacó la suba del mínimo no imponible de Ganancias a partir de una ley de su autoría que incluía criterios automáticos de actualización. “Si tenemos la capacidad de contarle todo eso a la gente, no tengo dudas de que en noviembre nos van a acompañar”, confió.

Por otra parte, en cuanto a su conformidad respecto de los movimientos en el Gabinete, dijo: “Lo más importante es que lo dejen tranquilo al presidente. El Gabinete es facultativo del Presidente de la República. Nosotros podemos opinar, pero quien decide, quien elige sus colaboradores en un país presidencialista como la Argentina es el presidente de la República”, contestó.

La economía

Respecto de las diferencias entre Cristina Kirchner y el ministro Martín Guzmán en cuanto a si hubo “un ajuste fiscal o una política fiscal expansiva”, Massa evitó involucrarse, pero se mostró más de acuerdo con la vicepresidenta ya que consideró que todos los procesos de recuperación de la Argentina de los últimos 40 años tuvieron como protagonista la turbina del consumo y el marcado interno.

“En el mercado interno, el papel que juega el Estado es muy importante. Cuando la Argentina recupera mercado interno, recupera empleo, recupera consumo, recupera calidad de vida para su gente... Crece el Producto Bruto Interno...”, explicó.

“Del mismo modo que tenemos que tener firmeza para discutir la variación de costos de algunos sectores, también tenemos que tener la firmeza para recuperar el ingreso, las jubilaciones, la AUH y todo lo que de alguna manera nos motoriza el mercado interno. Porque cuando el jubilado o el trabajador tienen plata en el bolsillo, el comercio vende, se mueve la construcción, se acelera la obra privada y esto es muy importante”, agregó.

Medidas para jubilados

En otro orden, Massa comentó que el Gobierno, mediante la Anses, avanza en encontrar “soluciones prejubilatorias” para personas de más de 50 años que están desocupadas, no reúnen la edad para acceder al haber jubilatorio o no cumplen con los años de aportes suficientes para acceder a ese derecho

Para ello, la administración estudia diferentes mecanismos para trabajar en “instrumentos de capacitación y una solución de un instrumento pre-jubilatorio”. “La idea es permitirle encontrar algunas respuestas a las personas que están afuera del mercado de trabajo y sin edad para acceder al sistema jubilatorio”, dijo Massa.

//Mirá también: El Gobierno partido: qué rol ocupa Sergio Massa

Según trascendió en los últimos días, estaría en estudio un proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para disponer una jubilación anticipada a los trabajadores desocupados al 30 de junio, que contempla mujeres entre 55 y 59 años y varones entre 60 y 64 años con 30 años de aportes efectivos.

Aunque no fue confirmada, esta versión contempla que si estas personas cumplen esas condiciones podrían jubilarse con el 80% del haber correspondiente y cuando llegaran a la edad jubilatoria (60 años en el caso de las mujeres y 65 en el de los hombres) pasarían a cobrar el 100% de los haberes.