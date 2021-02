Después de estar internado 21 días por contraer Covid-19, el periodista Sergio Lapegüe recibió el alta y abandonó el sanatorio. En su cuenta de Instagram se pudo ver el video del feliz momento.

“Ya estoy en mi casa. Amigos queridos, quiero compartir mi felicidad. Estos fueron los últimos momentos de internación. Cuándo probé respirar sin oxigeno, obvio controlado por los médicos. Los abrazos interminables después de 21 días de estar alejado de mi familia, ya en una sala de internación común. El alta definitiva y la llegada a casa. Aún tengo neumonía grave, pero siguiendo el plan de recuperación, pronto volveré a ser el mismo, sin apuro. Con perseverancia”, escribió Lapegüe emocionado.

El conductor de TN aprovechó el posteo para contar sus sensaciones. “Se que soy la misma persona, pero al menos mis prioridades son diferentes. Alguien me mandó esta frase del escritor japonés Haruki Murakami: ‘Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, como sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta’”, publicó.

Por último, Lapegüe agradeció las muestras de afecto que recibió de la gente mientras estuvo internado, reconoció al personal de la salud que lo atendió y destacó el rol de su familia que lo acompañó en todo momento.

“Muchas gracias a todos de corazón por ayudarme, por rezar, orar, o simplemente pedir al universo por mi recuperación. Gracias a todo el personal médico sanitario que tan atentamente siguieron mi enfermedad. Gracias a mis amigos y a mi familia por estar siempre”, cerró su mensaje Sergio.

Los detalles de su internación que publicó en su cuenta comenzaron el 13 de febrero, cuando posteó: “Hola amigos queridos, de a poco voy saliendo. Desde ayer estoy sin oxígeno, volviendo a dar mis primeros pasos con la ayuda de los kinesiólogos. Quería compartir este momento después de 19 días de pelea contra el Covid-19”.

“Ya dejé la sala de terapia intensiva. Gracias a los médicos, enfermeros, camilleros y al personal de limpieza. Todos pusieron ese enorme granito de pasión y de amor que me está ayudando a respirar”, dijo.

Y cuando salió de terapia intensiva, el conductor pudo reencontrarse con toda su familia, que seguí su enfermedad mediante videollamadas. Fue su hija Micaela quien publicó el momento en que pudo volver a abrazar a su papá.

El video retrató el abrazo con su padre, que no se despegó de la joven. “Mi energía positiva, mi universo. ¿Cómo andás, mami? Tanto tiempo. Ya estamos acá. Te amo”, le dijo Lapegüe a su hija.

Siempre activo en las redes sociales, fue el propio periodista quien informó a sus más de 620.000 seguidores que tenía la enfermedad. Desde entonces, a través de imágenes, videos e historias de Instagram, relató cómo se sentía y los procedimientos que le realizaban.

El 26 de enero, contó que le aplicaron plasma de convaleciente luego de que los médicos detectaran que el pulmón derecho estaba empezando a “ser invadido por el virus”. Dos días después, explicó que de noche le ponían oxígeno para que pudiera dormir más tranquilo.

El 3 de febrero los médicos le colocaron un dispositivo llamado “Helmet”, un casco para que el periodista pudiera respirar mejor. “Pido a los santos del cielo ayuda. Último paso para no caer al vacío. Gracias”, escribió al día siguiente sobre su estado.

Una semana después reapareció en las redes sociales para contar que se sentía mejor y agradeció los miles de mensajes de aliento. “Gracias de corazón, porque aquí en esta cama de terapia intensiva con todos los cuidados, se multiplican por centenas los deseos de todos y llegan para apuntalar siempre cuando aparece el bajón”, indicó.