El Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, lanzó algunas críticas hacia el presidente Alberto Fernández, quien, afirmó, le “pide la renuncia todos los días” por no estar de acuerdo con sus dichos.

“El Presidente pide mi renuncia todos los días, porque no está de acuerdo con lo que digo. Al Presidente le molesta cuando uno no está de acuerdo con él”, dijo Berni en una entrevista con La Nación+.

Además, agregó: “Sé que está muy enojado conmigo y pide la renuncia todos los días. Cada vez que digo algo en lo que no estoy de acuerdo con él, pide la renuncia. La verdad es que no me preocupa”.

También habló sobre el espacio político y afirmó: “El peronismo es irreverente, el peronismo no es obsecuente. Me entero por los diarios, me entero por ustedes, yo no hablo… Yo no entro a la Casa de Gobierno”. Y reafirmó: “Al Presidente le molesta cuando uno no está de acuerdo con él”.

El funcionario bonaerense dijo además que al Gobierno nacional “le falta más peronismo, le falta más calor peronista”, y agregó: “El mismo Presidente ha dicho que él es social demócrata”.

“Trata de diferenciarse permanentemente del peronismo. Me dio mucho dolor que ayer (por el jueves) se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del General (Juan Domingo) Perón y el Presidente hizo una charla donde la invitación decía ‘Alberto Fernández habla con el peronismo’”, expresó Berni.

“Usó una preposición, que lo que hace es diferenciar al orador del interlocutor. Lo pone en un lugar diferente”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, Berni dijo no estar “de acuerdo” con los planes sociales: “Menos planes y más laburo, no. La Argentina necesita trabajo, trabajo y más trabajo”.

“La Argentina necesita trabajo. No podemos ser autocomplacientes y decir que porque distribuimos tarjetas alimentarias estamos luchando contra la pobreza. La única herramienta que hay contra la pobreza es la producción y el trabajo. Creo en el trabajo, no en los planes sociales”, concluyó.