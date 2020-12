En la ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento una joven madre de dos hijos desapareció y se encendieron las alarmas cuando en su cuenta de Facebook se viralizaron una serie de imágenes, un video y una gran amenaza sobre la mujer secuestrada. Al parecer todo se habría originado por la venta de un vehículo en mal estado.

“En una hora en el puente de fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. ¿Qué te pensaste, que no te iba a encontrar? Mirá lo que me encontré yo”, se pudo leer en un posteo realizado desde el perfil de la víctima, junto con imágenes de la mujer secuestrada y amordazada en un maizal. Rápidamente la cuenta se desactivó.

Joven secuestrada en Capitán Sarmiento Facebook

“A las 17:30 en FM 10 nos enteramos de esta situación por un posteo en Facebook”, relató el periodista Pablo Casas, quien añadió: “Hablamos con el comisario y le enviamos la imagen que habíamos recibido, que ya se había vuelto viral. El comisario se puso de inmediato a trabajar y contactó a los familiares de la joven”.

La mujer secuestrada, madre de dos hijos había salido alrededor de las 14 horas a hacer compras y luego nadie supo más de ella hasta los posteos en su red social por parte de sus captores quienes reclamaban por la venta fallida de un auto.

Cerca de las primeras horas de la noche, la policía dio con la mujer buscada. Según informó el portal Diario Imagen de Arrecifes, la joven se encontraba sana y fue trasladada al Hospital San Carlos para ser asistida por los médicos. Por su parte, su familia dijo desconocer la supuesta deuda manifestada por los secuestradores.