Tras casi 17 años del final de la que es considerada una de las series más populares de la historia, los protagonistas de “Friends” volvieron a reunirse en un set para grabar lo que sería el reencuentro más esperado.

Se trata de un programa especial llamado “The One With The Reunion”, el cual contó con la participación de Jennifer Aniston (Rachel), Matthew Perry (Chandler), Courteney Cox (Monica), Matt LeBlanc (Joey), Lisa Kudrow (Phoebe) y David Schwimmer (Ross).

Los protagonistas de Friends ya grabaron el reencuentro.

No es la primera vez que los fans de “Friends” escuchan hablar sobre el reencuentro. En el pasado mes de agosto de 2020 se tenía programada una reunión especial de los protagonistas, sin embargo tuvo que ser reprogramada por el coronavirus.

Lo que muchos se preguntaba en redes sociales era por qué no realizaban el reencuentro a través de Zoom o alguna plataforma de videollamada, tal como hicieron otros protagonistas de programas o películas, pero fue la misma Lisa Kudrow quien explicó que querían coincidir de manera presencial.

Lisa Kudrow como Phoebe en "Friends". (DPA)

“No todos hemos estado en la misma habitación frente a frente, en privado una vez hace muchos años, pero eso es todo”, dijo Kudrow a The Hollywood Reporter.

Todavía no hay una fecha para la transmisión del especial de Friends.

Ahora, lo que falta es esperar para conocer cuándo será la fecha de estreno. Y es que aún no se ha anunciado una hora o un día para la transmisión, pero se espera que en los próximos meses llegue a través de la plataforma de HBO Max.

Matthew Perry publicó la primera foto del encuentro y luego la borró

El intérprete de “Chandler Bing” en “Friends” subió una imagen del tan esperado reencuentro de los participantes de la serie.

La foto que publicó Matthew Perry sobre el reencuentro de Friends. Captura de Instagram

Sin embargo, horas después de compartir la postal, el recordado actor tuvo que eliminarla de sus redes sociales.

“Segundos antes de comerme una brocha de maquillaje. Sin mencionar el reencuentro con mis Friends”, escribió Matthew Perry junto a la foto donde se lo ve en la mesa de maquillaje.