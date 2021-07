Lionel Scaloni aseguró este lunes en conferencia de prensa que “estamos todos con una ilusión bárbara” de cara al choque con Colombia por semifinales de la Copa América 2021.

Sobre el rival, el DT de la Selección argentina dijo que “es un equipo muy difícil, que está en un buen momento”. Y que espera “un partido complicado”.

“Colombia tiene jugadores de gran nivel, de jerarquía, la mayoría ofensivos y su entrenador tiene esa impronta. Así que no creo que difiera mucho de lo que viene haciendo”, sostuvo.

“Tenemos ganas de llegar a la final, ganar este partido, y el hambre de estos jugadores es evidente (...) y es más que evidente que estamos todos con una ilusión bárbara”, sostuvo.

El objetivo mínimo de jugar los seis partidos se cumplió, dijo Scaloni y remarcó: “Ahora vamos por la final”.

“Los penales son una opción y no hay que descartarla; esperamos mañana no llegar a esa instancia y si se llega que sea lo mejor para nosotros”, agregó el entrenador, y dijo que todavía no tiene el equipo confirmado. “No diferirá mucho del último partido”, aclaró.

