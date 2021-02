Rusia comenzó a probar en voluntarios la vacuna monodosis contra el coronavirus llamada Sputnik Light, que, a diferencia de la Sputnik V, que requiere de dos inyecciones con un paréntesis de 21 días, consiste en una sola dosis.

“Los primeros participantes de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus Sputnik Light fueron inoculados este sábado”, comunicó la vicealcalde de Moscú para asuntos de desarrollo social, Anastasía Rákova. La funcionaria recordó que cualquier adulto mayor de 18 años y sin contraindicaciones médicas puede participar en los ensayos.

El fármaco podría usarse como revacunación de la Sputnik V o para generar una primera protección contra el virus, con una inmunización de hasta cinco meses, informaron las autoridades de la capital.

Los desarrolladores solicitaron su registro “urgente” para obtener la autorización para su aplicación en Rusia y otros países, y adelantaron que “sale al mundo en marzo”. En este sentido, el presidente del Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), Kiril Dmítriev, explicó que Sputnik Light está dirigida al mercado exterior y “puede convertirse en una solución provisional y eficaz para muchos países que se encuentran en el pico de la enfermedad y quieren salvar el mayor número de vidas posible”.

Por su parte, Alexandr Guintsburg, el director del Centro Gamaleya, organismo responsable de desarrollar el fármaco, afirmó que Sputnik Light se usará en países que no son capaces de desarrollar su propia vacuna y no disponen de recursos suficientes para adquirir oportunamente los preparados que se fabrican en otros Estados. “La vacuna disminuye la probabilidad de un desarrollo grave del coronavirus, pero no la excluye, aclaró Guintsburg.

Asimismo, explicó que la seguridad de la vacuna de una sola dosis está “demostrada”, pero su eficacia para su uso entre los mayores aún debe ser estudiada. En su opinión, Sputnik Light servirá para reducir la mortalidad en situaciones en la que es imposible inocular las dos dosis necesarias para reforzar la inmunidad.

En Rusia, la cantidad de nuevos contagios mantiene su tendencia a la baja. En las últimas 24 horas, fueron detectados 11.359 casos. Según las autoridades sanitarias, fallecieron 379 pacientes. Moscú continúa siendo el principal foco de la pandemia en el país, con 1.737 nuevos casos durante la última jornada. Desde el inicio de la pandemia, Rusia detectó 4.246.079 casos, de los cuales 86.122 terminaron en decesos.

En tanto, este viernes el laboratorio Richmond confirmó que la Sputnik V será producida en Argentina. La construcción de la nueva planta de alta tecnología productora de vacunas que lleva adelante la farmacéutica contempla el desarrollo del fármaco ruso contra el Covid-19 y otras formulaciones.