“El detonante fue cuando alcé a mi hijo que era chiquito y tuve miedo que se me caiga, ahí hice un click y me dije ‘si no puedo sostener a mi hijo?’”, dijo Rodrigo “Vagoneta” Rodríguez para hablar sobre la adicción con el alcohol que lo persiguió durante años.

El humorista habló sobre su adicción al alcohol en Seres Libres el programa conducido por el actor y conductor Gastón Pauls que presenta cada viernes una entrevista central a reconocidos artistas de nuestro país que atravesaron la adicción.

“Cuando uno toma, empieza a adquirir problemas de comportamiento, con relacionarse con otros, he puteado a gente, me he peleado con amigos, luego uno pide perdón y la gente que te conoce sabe que uno estaba enfermo. Mi mujer me decía no sos vos cuando tomas alcohol”, dijo el humorista.

Además, Rodrigo comentó: “Hacíamos 7 shows por noche, tomábamos un fernet antes de la función, luego comprabas la botella para la noche. Luego no podía dormirte sin tomar una botella, es paulatino, lleva unos años”.

Sobre cómo empezó a darse cuenta dijo: “Una vez mi papa y mi hermano me pasaron a buscar por el teatro, estaba haciendo funciones con Panam, cuando hacia teatro para chicos no bebía pero luego me iba directo, me vinieron a buscar y me dijeron que estaban muy preocupados por mí y por todo lo que tomaba”.

“Deje de tomar cuando nació mi hijo”, dijo emocionado el humorista. Y confesó: “En el conservatorio me di cuenta que el mejor estado para actuar es sobrio, casi siempre actuaba sobrio, mi problema era después…”.

Incluso pasó un momento muy complejo: “Yo andaba con la petaca en el morral, me paso de ir a un casting y en el medio tomar un trago.. Me doy lastima, me sentía tan triste porque decía ‘no lo voy a hacer’ y lo hacía igual”.

El proceso de recuperarse

“Yo no necesito tomar un trago para ser feliz, lo digo emocionado, al principio tenía miedo porque me faltaba algo cuando no bebía… pero es al revés.”, dijo el humorista que trabaja con Guido Kazcka. “Cuando uno bebe pierde una de las cosas más importantes que es el miedo, el concepto de miedo con el alcohol se te va… empezas a manejar rápido, muchos casos de famosos son conocidos que manejando rápido hasta han matado gente…”.

“Lo saque de mi vida, fue una parte del pasado, fue una pareja que me hizo mal, no la necesito mas y tampoco la quiero ver.”, dijo el actor sobre su relación actual con el alcohol”.

Y agradeció públicamente a quienes lo siguen: “El publico forma parte de mi recuperación. Yo ya se lo había contado a mis amigos, a mi familia y el detonante fue cuando se lo conté el público. De esta forma no voy a permitir que el público me juzgue levantando una copa, esta buenísimo comprometerse con esa relación de cariño, no fallarles”.

Además, se permitió una reflexión: “El alcohol es una droga, como cualquier otra. Si se bebe en exceso puede traer consecuencias grandes. No todos los que toman alcohol son locos, todos los que toman una botella de fernet como tomaba yo tienen un problema”.

“Pidan ayuda porque hay gente muy copada que estuvo ahi y muchas veces el único que te puede ayudar es un ex adicto”, dijo el humorista como mensaje final-

