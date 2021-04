Hace ya dos años que la actriz Thelma Fardin (28) denunció a Juan Darthés (56) por violación, a través de un video que se difundió en una conferencia de prensa de Actrices Argentinas. Tras la acusación y en medio de la polémica, Darthés viajó a Brasil y no volvió a la Argentina.

//Mirá también: La Justicia de Nicaragua define si Juan Darthés va a juicio por la denuncia de Thelma Fardin

“Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal”, fue lo que escribió la actriz en su cuenta de Twitter, luego de conocerse la noticia de que el actor comenzaría una nueva vida en el país vecino.

Hace dos años, Thelma Fardin denunció públicamente al actor Juan Darthés.

Según confesó Thelma en aquel video, Darthés, quien era su compañero de elenco de la novela “Patito Feo” (El Trece) la violó durante una gira que hicieron por Nicaragua cuando ella tenía 16 años.

“Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no”, narró en medio del llanto.

Juan Darthés viajó a Brasil.

Sin embargo, la causa dio un giro que podría complicar al acusado. Tal como indicó la periodista Pía Shaw en “Los Ángeles de la mañana” (El Trece), durante el fin de semana, hubo repercusiones en el chat del grupo de Actrices Argentinas.

Es que, según trascendió, la actriz Jazmín Stuart contó que hay novedades que pueden cambiar la vida de Darthés.

“Se enteraron de que la Justicia de Brasil va a pedir la acusación formal del actor. Se la va a enjuiciar en Brasil. Tenía una captura internacional en Nicaragua, pero se va a Brasil porque es nacido ahí”, sostuvo Shaw.

Y agregó: “No se va a poder escapar. Se va a tener que quedar ahí. Seguramente va a ser el llamado de la Argentina”.

Un giro en la causa podría complicar al actor Juan Darthés.

//Mirá también: Juan Darthés fue internado en Brasil por un cuadro de depresión

Por su parte, el conductor del programa, Ángel de Brito, expresó: “Es un giro muy importante”.

Además, comunicaron que el miércoles a las 11 el colectivo Actrices Argentinas leerá un anuncio en el Centro Cultural Recoleta.

“Se complica y mucho la situación de Darthés, y cambia toda la denuncia que le hizo Thelma Fardin por violación en su momento”, comentó de Brito.