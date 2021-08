Jaume Llopis era parte del proyecto de la Comisión Espai Barça. Renunció tras la salida de Lionel Messi del Barcelona y Joan Laporta fue el apuntado: “Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi”.

//Mirá también: Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales después de la conferencia: “¡Visca el Barça!”

Es el primer sacudón desde las esferas dirigenciales luego del contundente comunicado sobre el caso del rosarino. El proyecto Comisión Espai Barça está destinado a la urbanización del estadio Camp Nou y sus alrededores.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, brindó una conferencia de prensa para explicar por qué Lionel Messi se va del club. Alejandro Garcia | EFE

“Me has decepcionado, pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a Florentino. Me falta información pero seguro que se podía hacer mucho más para que Messi se quedara”, escribió Llopis en su carta de renuncia. Criticó con dureza al presidente del Barcelona.

“Me veo en la obligación de dimitir porque quiero tener libertad para poder expresar mis opiniones”, cerró en su comunicado.

//Mirá también: Ibai, rendido ante la simpleza de Messi: “Lo veo con una remera de Batman, descalzo y con pantalones de los Bulls”

La carta de Jaume Llopis

“Querido Jan:

Me has decepcionado, pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a Florentino. Me falta información pero seguro que se podía hacer mucho más para que Messi se quedara. Los que sobran son muchos.

Messi era patrimonio importante del FC Barcelona.

Ya veremos cuándo llega la Superliga, si llega, y mientras, reforzando al PSG y facilitamos que Mbappé vaya al Madrid. El plan perfecto de Florentino. Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi.

Gracias por la confianza en ponerme a la Comisión Espai Barça, y, aunque no haya ningún nombramiento oficial ni responsabilidad, creo que he aportado cosas positivas, pero me veo en la obligación de dimitir porque quiero tener libertad para poder expresar mis opiniones.

Te deseo mucha suerte”.