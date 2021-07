Desde que se conoció la muerte de Raffaella Carrà, quienes disfrutaron de su música y sus programas no han parado de recordar su extensa trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Es así como uno de los relatos que gran parte mantiene todavía presente tiene que ver con la relación de Carrá con Diego Maradona.

Raffaella Carra y su amistad con Maradona (Foto: Gentileza El trece)

Se conocieron cuando Maradona llegó al Napoli. La artista lo invitó varias veces a su programa y fue así como su amistad floreció.

Los encuentros entre ambas celebridades se transformaron en rumores de una relación. Sin embargo, nunca hubo algo que lo comprobara.

Maradona junto a Raffaella. web

Cuando falleció Diego, la italiana le dedicó un mensaje: “Nos dejó demasiado pronto. Un gran dolor. A mí que no me gusta hacer videos para amigos, hice una excepción y le hice un cortometraje por sus sesenta años. Se lo enviaron y me dijeron que estaba conmovido de verlo”.

“Éramos muy amigos. Era un bribón, pero muy generoso, capaz de dar saltos increíbles a pesar de su peligrosa vida entre las drogas y el alcohol”, concluyó.

La visita de Raffaella Carra al programa de Maradona

En 2005, el ciclo televisivo “La noche del 10”, que conducía Maradona en Canal 13, tuvo en el día 24 de octubre de ese año una edición especial junto con la estrella italiana.

“Gracias a ti por hacerme regresar a la Argentina. Falté físicamente estos 23 años pero en mi corazón, en mis programas, los argentinos estaban presentes”, aseguró la artista.

Raffaella Carra y su amistad con Maradona (Foto: Gentileza Clarín)

Durante el ciclo, Raffaella cantó algunos de sus éxitos como “Fiesta” o “Hay que venir el sur”.

“Nos canta Rafaella Carrà, “Fiesta” para todos los argentinos”, anunció en aquel entonces Diego.