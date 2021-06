Bizarrap lanzó este miércoles la BZRP Music Sessions #41 con Nicky Jam, que ya está disponible en las distintas plataformas digitales, y la misma fue particular debido a que el artista de Puerto Rico le dedicó unas barras a Diego Maradona.

“20 años, seguimos invicto, en el esto yo soy Diego, en la copa del 86′, reventando la ley, no hay defensa que pueda conmigo, baby aqui no hay break, ellos lo saben que cuando me pongo pa esto aquí no caben, y sin montar presión, los bajo de la nave, es muy fácil montar un número uno”, dice Nicky Jam en referencia a ex jugador de la Selección argentina, mientras aparece de fondo una tele que repite el gol del 10 a los ingleses.

El video con el nuevo material se estrenó a las 19 y a la media hora ya había superado las 490.000 reproducciones en YouTube, por lo que se perfila como una de las tendencias en música.

A Biza le arruinaron la sorpresa del protagonista de esta session, ya que lo captaron en el Aeropuerto de Miami, mirando una foto en su celular, en la que aparecía al lado de Nicky Jam.

El cantante de Puerto Rico es uno de los exponentes mundiales del reggaetón y tiene una larga carrera en el mundo de la música. El artista de 40 años participó en el primer álbum de estudio de Daddy Yankee titulado El Cangri.Com.

Asimismo, Nicky Jam resurgió en 2010 y desde entonces no dejó de tener reconocimientos: tres Premios Grammy Latinos y tres Latin American Music Awards.

En marzo de 2018, lanzó la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2018 junto a Era Istrefi y Will Smith que se titula Live It Up. Además, en 2019, lanzó su quinto álbum “Íntimo”, que contó con las colaboraciones de J Balvin, Ozuna, Anuel AA, Sech, entre otros.