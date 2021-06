Boca activó su mercado de pases pensando en los futbolistas que se fueron y en los torneos que tiene por delante. Ahora, por caso, tiene en carpeta a Ignacio Ramírez, un delantero uruguayo, que Sebastián Abreu comparó con un ídolo “xeneize” como Manteca Martínez.

El atacante tiene 24 años y juega en Liverpool de su país, donde tiene muy buenas actuaciones. Está intratable. Es por esto que recibió la convocatoria a su selección para la doble fecha de Eliminatorias. No obstante, no sumó ni un minuto y Washington Tabárez no lo citó a la Copa América 2021.

Ramírez estuvo en la despedida de Abreu -marcó tres goles-, quien colgó los botines tras una extensa carrera. Tiempo después se encargó de decir que Ramírez tiene una forma de jugar muy similar al “charrúa” Martínez. Este último, representó a Boca entre 1992 y 1997.

La comparación genera expectativas es que Manteca ganó dos títulos en el “Xeneize” y siempre rindió ante River.

El mercado de pases de Boca

Boca ya pasó a los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá ante Atlético Mineiro. Tras una temporada floja en cuanto a títulos, el club quiere potenciar su plantel.

A esto se le agrava que no pudo reemplazar a Wanchope Ábila tras su partida meses atrás y que hace algunas semanas se despidió Carlos Tevez. Por eso, fichó a delanteros como Norberto Briasco y Nicolás Orsini. También sumó al mediocampista Esteban Rolón.

Nicolás Orsini y su presentación oficial como jugador de Boca. (Twitter Leandro "Tato" Aguilera). Twitter Leandro "Tato" Aguilera.

Como el Consejo de Fútbol cree necesario un atacante más, pusieron los ojos en Ramírez. ¿Se dará?