Lionel Messi fue presentado en el Paris Saint Germain y hubo un momento muy destacaedo al cierre de la conferencia, cuando se empezó a escuchar con fuerza un “Messi, Messi, Messi”, con acento argentino.

Omar Da Fonseca, exfutbolista argentino, fue el responsable de esa ovación. La Pulga fue a saludarlo cuando se dirigía a la salida del auditorio y se dio un curioso diálogo entre ambos. Da Fonseca jugó en PSG en la temporada 1985/86, convirtiendo dos goles en 25 partidos y consiguiendo el título de liga de esta temporada.

Es uno de los 16 argentinos que pasaron por el nuevo club de Messi. Ya retirado, se radicó en París, donde además de continuar ligado a la institución, también es comentarista de beIN SPORTS.

Mientras caminaban por los pasillos del Parque de los Príncipes, el cordobés se mostró feliz de estar al lado de Messi: “Muchísimas gracias. Vos no sabés para mí que vengas acá es una cosa... me hiciste llorar como un loco”.

“Empezaste a gritar y no se veía nada”, le dijo Leo, antes de que el ex jugador se pusiera a disposición para ayudarlo en sus primeros días en París: “Sabés qué hago un quilombo con vos. Tengo una careta con tu cara. Estoy enloquecido. No te quiero joder ni nada, pero lo que necesiten vos y tu familia me avisas...”.

También le comentó a Leo que está en diálogo permanente con Ángel Di María: “Fideo, Ángel, me conoce bien. Si necesitan algo, hace mil años que estoy acá... tengo hijos, nietos, conozco las escuelas. No te voy a joder nunca, con toda simplicidad “.

Antes de irse y volver a ponerse a disposición de toda la familia Messi, le dejó un exclusivo pedido para cumplir en algún momento: “Lo único que después me quiero sacar una foto”.

El blooper de Ibai Llanos con Lionel Messi

Ibai Llanos fue invitado a la presentación de Lionel Messi y pudo hablar unos minutos con él. Más allá de escuchar al argentino, aprovechó para hacerle firmar dos camisetas para sortear entre sus seguidores.

Lionel Messi le firmó dos camisetas a Ibai. Captura

Mientras la Pulga intentaba firmar, se dio cuenta de que el marcador era muy oscuro y no iba a ser visible su autógrafo. Esto hizo poner nervioso al streamer, que por suerte pudo salir del apuro con un fibrón aportado por empleados del PSG, que hacía lucir la firma de Lionel Messi sobre las remeras.