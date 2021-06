La afasia no es una enfermedad, sino la consecuencia de esta ya que se puede producir por un accidente cerebro vascular (ACV) o un golpe en la cabeza que producen lesiones cerebrales. ¿Pero sabemos qué es la afasia? Según una encuesta realizada por la Fundación Argentina de Afasia “Charlotte Schwarz” del total de encuestados solo el 1% supo decir que era.

//Mirá también: Un ACV le cambió la vida y lanzó la primera marca argentina de ropa para personas con discapacidad

VíaPaís dialogó con Silvia Rubio Bruno, directora de la fundación, y aseguró que “la gente no sabe que es hasta el momento en el que le toca”. La afasia es la pérdida total o parcial del lenguaje producto de un ACV, traumatismos de cráneo, tumores o lesiones en el cerebro. “El afásico tiene su inteligencia resguardada el problema es la comunicación”, señaló la neurolingüista.

La rehabilitación es clave para mejorar la calidad de vida de las personas con afasia Fundación Argentina de Afasia “Charlotte Schwarz” | Facebook

Es por esto que Rubio Bruno hace hincapié en la importancia de tratar inmediatamente un ACV, lo ideal es durante las primeras tres horas, para que las consecuencias sean más leves. Al mismo tiempo, remarcó que no hay manera de prevenir al afasia, sino que “lo que se puede prevenir son los factores de riesgo de la hipertensión: no fumar, no bebe, obesidad, entre otros”; y además trabajar para minimizar la cantidad de accidentes de tránsito.

Al mismo tiempo, remarcó que la rehabilitación por afasia puede iniciarse en cualquier momento: “Nunca es tarde”; aunque sostuvo que “no todos logran volver a ser los de antes”.

Consecuencias de la afasia: el lenguaje y la marginalidad

La rehabilitación intensiva mejora la calidad de vida de los pacientes que en su gran mayoría quedan en soledad ya que lo que se pierde es todo tipo de comunicación, y desde la fundación sostienen que es clave trabajar con el entorno de los pacientes para que todos estén contenidos y tengan herramientas.

Pacientes de la Fundación en una clase dictada por la Casa de Neuquén. Fundación Argentina de Afasia “Charlotte Schwarz” | Facebook

“La afasia es el déficit cognitivo más devastador, no solamente las personas con afasia pierden la comunicación en un mundo de hablantes sino que se enfrentan con graves problemas en la vida socio-emocional, laboral y personal”, explica la especialista y sostiene que “una vez que la persona con afasia es externada, es el momento también de ocuparse de educar al entorno, especialmente con la familia núcleo que suele estar muy afectada”.

“La sociedad no los incluyes, y muchas veces, por su modo de expresarse, se los trata como si fueran drogadictos/borrachos porque la gente no sabe lo que es la afasia”, señaló Rubio Bruno y detalló que dentro de la fundación hay un centro de día que “les imparte nuevos conocimientos y hace que se produzcan nuevos aprendizajes”.

La fundación se reinventó por la pandemia y ahora dicta talleres virtuales para todo el mundo. Fundación Argentina de Afasia “Charlotte Schwarz” | Facebook

//Mirá también: Tuvo un ACV a los 18 años y sus amigos formaron un equipo para que pueda jugar al rugby

Esto es gratuito y abierta a todas las personas con afasia, normalmente se desarrollan dos materias al año pero por la pandemia están dictando una: Historia del teatro. Por a la pandemia, los talleres y clases se hacen de manera virtual y cualquier persona hispanohablante con esta capacidad adquirida puede sumarse desde cualquier parte del mundo.

Actividades por el mes Internacional de concientización sobre la Afasia

Estas son las actividades que se dictan de manera virtual en la Fundación Argentina de Afasia “Charlotte Schwarz” durante el mes de junio para concientizar sobre esta discapacidad adquirida. Los talleres y clases son gratuitas y exclusivas para personas con afasia.