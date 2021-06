Carolina “Pampita” Ardohain luce espléndida a tan solo un mes y días de dar a luz a una niña y le gusta mostrar su estado en cada presentación de “La Academia” de ShowMatch, donde es jurado.

Ella presenta cada noche un modelo distinto que también comparte en sus redes sociales, donde los admiradores la cubren de halagos.

Pampita.

Esta semana, primero optó por un conjunto que dejaba ver la pancita de casi ocho meses de embarazo. Y ahora fue por más y lució un vestido totalmente transparente, aunque con un body debajo.

Pampita

Marcelo Tinelli, siempre atento exclamó al presentarla: “Voto secreto, impactó ayer con esa panza al aire. Viste que por todo se arma lío, si te tapas se arma lío, si sacas la panza se arma lío…”.

Pampita

Cuando Pampita entró al estudio se la pudo ver con un body negro colaless y un vestido transparente con brillos plateados. Completó el conjunto con un wet look en el pelo y maquillaje suave con labios rojos.

Pampita

“El 22 de junio vamos a estar todos concentrados ahí en la clínica esperando… Diosa, diosa total, tremendo”, dijo Marcelo muy emocionado.

Pampita

Pampita mostró su outfit de frente, costado y atrás e impactó a todos en el estudio de ShowMatch. Luego de la presentación la jurado se ubicó en su panel lista para las devoluciones de la noche.

Pampita y su pedido para el parto

La modelo y conductora tiene todo programado para cuando llegue el momento del nacimiento de su hija y en el plan de parto incluyó unos cuantos pedidos a tener en cuenta.

“Me gustaría tener un parto vaginal, pero si tiene que ser cesárea por salud y requerimiento médico, será. También quisiera ser la persona que limpie a nuestra hija por primera vez, porque no es necesario que sea apenas nace”, contó en varias entrevistas.

Pampita mostró los detalles de la habitación de su bebé.

“Después, vacunarla no tiene que ser apenas nace. Puede ser al rato, para que la primera sensación al nacer no sea un pinchazo. También quiero el contacto piel a piel apenas nace. No quiero que nada se haga a las apuradas y que le demos a ella su tiempo con calidez. También quisiera que al momento del parto haya silencio, que todos los que estemos ahí estemos conectados”, confesó Carolina.