En el marco del Plan de Vacunación que lleva adelante el Gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, indicó que uno de los objetivos del Estado es vacunar a los estudiantes de los distintos niveles para poder recuperar la presencialidad absoluta durante el ciclo lectivo del año próximo.

“La vacunación de los estudiantes es el factor subsiguiente que nos va a permitir tener la expectativa, como la tenemos, de recuperar la presencialidad absoluta durante el 2022“, sostuvo en declaraciones radiales con El Destape.

Clases presenciales telam | 0

El funcionario nacional a cargo de la cartera educativa sostuvo que el proceso de vacunación sobre adolescentes y niños deberá tener el paso previo de la aprobación de la ANMAT de las distintas vacunas para “robustecer la presencialidad en las aulas”. “La proyección de vacunación de niños y adolescentes es la expectativa que tiene nuestro sistema educativo de cara a los últimos meses”, comentó.

Asimismo, el ministro remarcó que se ha avanzado en la inoculación de los docentes y que un importante porcentaje de maestros ya tienen aplicadas las segundas dosis.

En este marco, Trotta manifestó la su expectativa en tener una “presencialidad muy robusta” tras el receso invernal, en el mes de agosto, “siempre que se sostengan las variables sanitarias epidemiológicas”, aclaró.

Cabe recordar que este lunes comenzó las vacaciones de invierno en varias provincias, mientras en el resto de los distritos del país se irán escalonando en distintas etapas. El cronograma del receso invernal quedó confirmado por el Ministerio de Educación de la Nación.

Vacunación Ignacio Blanco | Los Andes

No habrá promoción automática

El ministro de Educación se refirió al debate en torno a la promoción escolar del ciclo lectivo 2021, pero dejó atada la definición a la decisión del Consejo Federal de Educación, que se reúne esa semana.

No obstante, adelantó que ”no va a haber promoción automática. No hubo en 2020 y menos en 2021″, y sostuvo que el objetivo es “garantizar los aprendizajes” de los chicos con situaciones heterogéneas.

“Nosotros en 2020 hicimos todo lo contrario a lo que podría implementarse como una promoción automática, porque no es que los chicos pasaron de grado como si no nos hubieran atravesado una pandemia“, indicó Trotta.

En este marco, remarcó la adaptación de la propuesta pedagógica en los establecimientos escolares durante este año y expresó que se “fortalecieron aprendizajes pendientes” durante el verano.

“Tenemos que dejar en claro que los procesos de presencialidad y no presencialidad han sido muy diversos en los diversos territorios de Argentina y eso demanda abordajes diferentes”, consideró el ministro.