El Fondo Monetario Internacional (FMI) está trabajando de forma constructiva con la Argentina en la elaboración de un futuro programa crediticio, con el objetivo de alcanzar la estabilidad financiera y apoyar a las personas más vulnerables.

Así lo expresó este viernes la directora de la entidad, Kristalina Georgieva. Señaló que la próxima misión del organismo que dialogará con la Argentina “va a abordar condiciones clave” de la negociación y sostuvo que ambas partes deben hacer su trabajo para llegar a “un acuerdo completo”.

“Como dice el dicho argentino, ‘se necesitan dos para bailar un tango’. Entonces, ambos tenemos que hacer nuestro trabajo y encontrar una vía para un acuerdo. Todavía no estamos en ese punto”, precisó la directiva, durante un diálogo virtual con periodistas.

Georgieva reconoció que tuvo una conversación “muy constructiva” con Alberto Fernández.

Georgieva reconoció también que recientemente tuvo una conversación “muy constructiva” con el presidente argentino, Alberto Fernández, para “discutir la importancia de trabajar hacia una visión común de cómo tiene que ser el programa”.

En este sentido, en la rueda de prensa, la titular del FMI destacó el trabajo técnico que se viene desarrollando con el equipo económico encabezado por Martín Guzmán.

La jefa del organismo multilateral indicó que la misión del FMI en torno a las negociaciones con la Argentina, que se desplegará en las “próximas semanas”, va a centrarse en definir las condiciones del programa que permita la reestructuración de los compromisos.

El Fondo entregó al país un total de u$s 44.000 millones y la actual administración de Fernández desistió de la posibilidad de completar los desembolsos.

En 2018, la Argentina logró un rápido entendimiento con el FMI con un paquete de asistencia de u$s 57.100 millones, de los cuales se desembolsaron u$s 43.900 millones entre 2018 y 2019. Tras las elecciones de 2019, el Presidente anticipó que no iba a tomar nuevo financiamiento.

Con información de Télam.