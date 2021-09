El pasado martes se dio a conocer que una mujer de 48 años murió y que en su hogar quedó un completo desastre. Se trata de una persona que al parecer era amante de los animales, por lo que en su casa quedaron sin atención 50 gatos y dos perros. Los vecinos de la zona le piden al estado que se ocupe de las mascotas y que los den en adopción.

“Esto pasó el 30 de agosto. Me llamó una vecina y me dijo que Patricia Ferrer necesitaba ayuda. Llegamos hasta la puerta de la casa, ubicada en la calle 25 -entre 68 y 69-, y nos tiró las llaves desde el balcón. Cuando ingresamos encontramos a los animales con hambre, sucios, con mugre por todas partes. Incluso con gatos muertos que estaban siendo comidos por otros”, contó Ezequiel Gorgone, en diálogo con TN.

El vecino que contó los detalles es un rescatista de animales, y en el marco del diálogo contó que la mujer fallecida era docente y que desde hacía tiempo estaba jubilada. Contó que al sentirse mal, la mujer llamó al SAME, pero los médicos la revisaron e indicaron que se encontraba en buenas condiciones. Sin embargo, el vecino, alerta a la situación insistió en pedir que la internen. “Estaba desnuda, su cama toda mojada. Dormía con gatos muertos. No había una denuncia para internarla, así que me moví con rapidez para que pudieran actuar”, dijo.

Gorgone continuó: “El SAME la trasladó hacia la Clínica Sudamericana y durante la noche del 31 falleció. Me dijeron que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Me llamaron de todos lados y tuve que ir a la comisaría a hacer un descargo, porque tengo las llaves de la casa y quiero que la Justicia se haga cargo. Hasta que no limpien y saquen a los animales no las voy a entregar”.

“Patricia siempre pidió ayuda. Era una acumuladora de gatos, pero los vecinos, que se quejaban por eso, también se aprovechaban de su bondad y le encajaban los animales que no querían. Ella se encariñaba como cualquier persona, pero un día se desbordó y perdió la capacidad de administrar la vida de esos animales”, sostuvo el hombre.

Por último, y respecto a la situación actual de la casa de la docente, sostuvo que sí, efectivamente los animales iban a estar solos, con hambre y con la casa completamente destrozada. “Los animales ensucian mucho, eso es sabido. Y si no limpiás se acumula la mugre. Aparte la casa no tenía un fondo como para que pudieran salir; estaba refaccionada justamente para que no se escaparan. Patricia estaba en un estado terrible, imaginate llegar al punto de tener animales muertos en la cama y no darte cuenta. Yo le dije: ‘Patri, estás durmiendo con animales muertos’. Me respondió que no podía ser”.

Gorgone insistió también en que el estado debe hacerse cargo de la situación actual de los animales, y que él por su parte está intentando contactar a personas que quieran adoptar a los gatos y perros. “Tenemos miedo porque ya pasaron varios días y los animales están solos. Les llevamos comida, pero si pasa mucho tiempo se van a destruir entre ellos”, completó el hombre de 39 años.