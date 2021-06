En las últimas horas, Mauricio Macri había presenciado un acto vía streaming en Mendoza en el que presentó su libro “Primer Tiempo”. En el mismo, además, se refirió sobre la pandemia del coronavirus y lanzó una frase polémica, por la que ahora se disculpó.

“No soy de los que he creído, realmente, que esta gripe, un poco más grave, es algo por lo que uno tiene que estar sin dormir por esta situación”, dijo el ex mandamás nacional.

Luego de sus declaraciones, las cuales fueron citadas en todos los medios de comunicación, Macri se disculpó en su cuenta de Twitter: “Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado”.

Y agregó: “Aprovecho este tweet para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la república”.

Mauricio Macri pidió disculpas. Twitter/@mauriciomacri

“La pandemia no justifica que el gobierno destruya las vidas, el trabajo y la educación de los argentinos. Paralizaron al país pero la Argentina aparece en el último puesto del ranking de gestión de la pandemia”, concluyó.

Su vacunación y las críticas al Gobierno

Otro de los temas que tocó en el evento en Mendoza fue sobre su vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos. En febrero, Macri dijo que no se iba a vacunas hasta que no lo haga el último de los argentinos.

“Cumplí, no usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: ‘En vez de que está por llegar mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna’. Fui y pagué mi vacuna. Lo hice como una contribución”, explicó.

Por otro lado, se mostró en contra de la cuarentena, medida que el Gobierno Nacional, entre otras, utilizó para administrar la pandemia: “La pandemia es una desgracia, pero la cuarentena, los abusos de autoridad y el cercenamiento de las libertades solamente trajeron más problemas”.

Por último, fue muy crítico con Alberto Fernández: “Realmente el manejo de la pandemia ha sido una desgracia para los argentinos. Acá, por suerte, los mendocinos tienen un gobernador (por Rodolfo Suárez) que no ha seguido la línea que marcó el Presidente y se ha manejado con libertad para que los mendocinos pudiesen sobrevivir a esta desgracia”.