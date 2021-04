El periodista Jorge Rial volvió este lunes a la pantalla chica con “TV Nostra”, un programa de actualidad de corte político en el prime time de América y en su primera emisión contó con una entrevista exclusiva a Matías Morla, el último abogado del fallecido Diego Maradona.

En la entrevista, grabada poco después de la marcha por pedido de Justicia que se realizó en Plaza de Mayo y de la que participaron Dalma y Giannina Maradona y Claudia Villafañe, el abogado rompió el silencio y habló de todos los temas en los que estuvo involucrado tras la muerte del 10.

“Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo. Todo lo que pasé fue muy triste desde el punto de vista de amigo y cariño. Cuando se muere Diego se me muere mi mitad”, comenzó diciendo el letrado.

Sobre su relación explicó que él con Diego ayudaban gente desde hace 7 años: A” mí me sigue esa gente que ayudamos, no me siguen barras bravas como los que fueron pagos a la plaza para apoyar a los que convocaron”, dijo en relación a la convocatoria.

Allí apuntó hacia las hijas de Maradona: “Acá Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. Ellas no se sentarían nunca en una mesa con Jana o con Junior, y si lo hacen es por este tema. No lo hicieron nunca antes”.

Cabe destacar que Dalma y Giannina iniciaron una causa contra el abogado, por lo que este lunes fueron allanados su estudio jurídico y una escribanía.

“¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”, agregó Morla.

También apuntó contra Claudia Villafañe, quien aseguró que “se llevó el cadáver” y que “nunca lo tuvo a Diego”. “Es una persona inhibida por la justicia, acusada de robo”, apuntó.

Finalmente, el letrado justificó una vez más su relación con el 10: “Hay algo que no voy a perdonar. A mí no me dejaron saludar a Diego pero no me interesa porque me despedí de él y me dijo te amo. En esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Con el que tenía que quedar bien era con Diego”, dijo.