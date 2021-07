Argentina superó este miércoles los 100.000 muertos desde el inicio de la pandemia de coronavirus en el país y la oposición criticó el manejo sanitario del Gobierno nacional.

El mensaje de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad nacional, publicó una imagen en negro, en señal de luto. También cambió su foto de perfil y la tapó por la misma imagen de color negro.

El mensaje de Mario Negri

Mario Negri, presidente del bloque de Unión Cívica Radical (UCR) y del Interbloque Juntos por el Cambio, dijo que es un día de luto para el país y aseguró: “La pandemia del Covid-19 se llevó las vidas de 100.000 argentinos. Es un saldo doloroso que pone a la Argentina en los peores indicadores mundiales”.

“Ojalá el Gobierno se deje ayudar para que evitemos que la tragedia sea mayor”, agregó.

El mensaje de Alfredo Cornejo

Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y actual Diputado Nacional por esa provincia, apuntó directamente contra Alberto Fernández: “El relato del gobierno de @alferdez fue que prefería 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos. Hoy, lamentablemente, alcanzamos ambas cifras. No supieron gestionar la cuarentena ni las vacunas para evitar esta tragedia”.

El mensaje de Luis Petri

Luis Petri, diputado mendocino, sostuvo: “Lamentablemente superamos los 100 mil muertos en el país, con sólo el 11 % de la población vacunada por la incapacidad de un gobierno para obtener vacunas y en el momento en que escaseaban se las robó”

“El Presidente decía que prefería tener 10% más de pobres a tener 100 mil muertos. El Gobierno no pudo evitar ni los pobres ni los muertos, porque en lugar de contratar a todos los laboratorios posibles los eligió con sesgo ideológico o le garantizo negocios a los amigos”, agregó.

Y cerró con una convocatoria: “Hoy #ApagónALas21 en memoria a los más de #100milmuertos”

El mensaje de Nicolás del Caño

Nicolás del Caño, referente del Frente de Izquierda, señaló: “La escalofriante cifra de #100milmuertos por covid, muestra el fracaso de los gobiernos que gestionaron la pandemia poniendo por delante los intereses de los laboratorios, el ajuste a la salud y al pueblo trabajador, para pagarle a los especuladores privados y al FMI”.