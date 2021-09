María Eugenia Vidal, precandidata a diputada porteña por Juntos por el Cambio, le contestó este viernes a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien le cuestionó a la ex gobernadora de la Provincia, acerca del departamento que compró en el barrio de Recoleta.

La precandidata a diputada explicó que la compra de su departamento en Recoleta es fruto de "su trabajo de toda la vida".

“Cristina tomó en su discurso lo que escribió (Horacio) Verbitsky. Una vez más el kirchnerismo unos días antes de la elección hace una denuncia electoral sobre un candidato de la oposición, en este caso pone en duda cómo tengo lo único que tengo, que es mi casa”, explicó Vidal.

Y se explayó diciendo: “No tengo otros bienes. Ese departamento lo compré hace dos años y está en mi declaración jurada pública. No tengo problema en explicar cómo es ese departamento, ni cómo lo compré: es el resultado del trabajo de toda mi vida”.

“Vendí mi casa anterior cuando me divorcié y me quedé con la mitad, al igual que la mitad del auto. Esos fondos los apliqué a pagar la mitad del departamento en el que vivo y la otra mitad la estoy pagando con una hipoteca a diez años y en cuotas”, estos fueron los detalles que la precandidata a diputada dio a partir del cuestionamiento de la vicepresidenta.

“Es todo lo que tengo, y lo puedo explicar”

María Eugenia Vidal fue clara en este sentido: “Eso es todo lo que tengo y lo puedo explicar, lo puedo demostrar. No tengo más nada que explicar porque no tengo cuentas en el exterior, no tengo cajas de seguridad con dólares guardados, no tengo bolsos que explicar, no tengo hoteles ni otras propiedades. A mí la política no me hizo rica”.

“Puedo explicar de qué vivo hace 20 años, sin haber tenido nunca una denuncia por corrupción”, sentenció Vidal.

“No somos todos lo mismo y eso es lo que les molesta. Les molesta lo que no pueden explicar, porque esta vicepresidenta tiene varias causas por corrupción que no pudo explicar todavía”, disparó.

María Eugenia Vidal, presente en el acto de cierre de campaña de Juntos por el Cambio, este miércoles en la Rural. Clarín

Críticas al presidente

También aprovechó Vidal para hacer un descargo contra Alberto Fernández en una charla que mantuvo con Radio Rivadavia: “Alberto Fernández nos estafó. Nos prometió que el asado iba a volver a la heladera y no hace más que aumentar el precio cada semana”.

Y además, la ex gobernadora recordó que “Hubo muertos innecesarios en la pandemia porque las vacunas llegaron tarde”, al cerrar su discurso.