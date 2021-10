La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires dialogó con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia. Allí respondió a las acusaciones del diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien este jueves, en el acto del gobierno en la cancha del Club Atlético Nueva Chicago, en Mataderos, señaló que Vidal gobernó “un sistema de salud destruido” y que “se vanagloriaba de ello”.

Antes de hablar, Feinmann le hizo escuchar a Vidal lo que dijo Kirchner en el acto del que también participó el presidente Alberto Fernández y los dirigentes de Movimientos Sociales. “La gobernadora se vanagloriaba de no abrir hospitales para su pueblo y hasta justificaba que los más humildes no iban a las universidades del conurbano de nuestro país”, afirmó el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación.

María Eugenia Vidal, en su última visita a la ciudad de Córdoba. (Pedro Castillo)

Kirchner añadió que “la iba de maleva y de fuerte siempre con los más débiles, pero cuando tuvo que levantar la voz adentro de su gobierno, porque la Argentina no podía más, calló la boca. Le dijo: `sí, Mauricio´, y se rajó para la Ciudad de Buenos Aires”.

“En primer lugar quiero decir que los bonaerenses saben lo que hicimos y saben cómo estaban los hospitales cuando a mí me tocó ser gobernadora, pero lo más importante es que saben lo que cambió. Saben que hoy tienen ambulancias, que seguramente fueron muy importantes para el Covid-19 y que cuando yo llegué a la provincia no había ambulancias. Hoy hay un sistema SAME para 14 millones de personas que hicimos nosotros”, arrancó María Eugenia Vidal.

Luego, la gobernadora señaló que “(los bonaerenses) saben que las guardias de los 58 hospitales públicos, se hicieron a nuevo y se equiparon y eso seguramente también permitió atender a muchos pacientes de COVID-19”.

María Eugenia Vidal respondió duramente a Sabina Frederic sobre los comentarios que había hecho acerca de la inseguridad. web

“Creamos más de 200 centros de atención primaria, justamente en los barrios más pobres, que seguramente en este último año y medio testearon y atendieron pacientes en el medio de esta pandemia”, continuó la candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires.

Vidal siguió respondiéndole a Kirchner e indicó que “la mejor respuesta, en política, no es lo que uno dice, es lo que uno hace”. “Lo que hago hoy es dar pelea donde creo que tengo que darla. La gran elección que hicimos en la provincia de Buenos Aires, el 12 de septiembre, y en todo el país, donde nueve millones, sin micros, sin banderas, sin que nadie los llevara ni les dijera qué hacer, eligieron a Juntos por el Cambio”, marcó la exgobernadora.

María Eugenia Vidal Junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Twitter

“Nos dieron una tarea, que es construir una mayoría. Y esa es mi pelea. Y en la Ciudad de Buenos Aires nos faltan dos diputados para construir una mayoría. Y eso es lo que estoy haciendo. Una mayoría para frenar y decir basta a los atropellos de este gobierno y también empezar a pelear contra los problemas que dijeron que venían a arreglar y no solamente no arreglaron, sino que agravaron porque hoy hay un 40% de pobreza, hay 1.800.000 chicos que no comen”, subrayó la candidata más votada en la Capital Federal en las PASO.

La exgobernadora destacó que el objetivo “no sólo frenar la locura en el Congreso, sino también empezar a cambiar esas cosas que están mal”, como empezar a buscar “proyectos de ley que se aprueben para que haya más trabajo, para que las PYME no estén tan agobiadas“.

El acto del Frente de Todos

María Eugenia Vidal opinó sobre lo acontecido en Mataderos y dijo que el acto fue con “todas personas que reciben un plan”. “Esa es la propuesta que les hace el kirchnerismo. Nuestra propuesta es el trabajo”, explicó la candidata.

Estadio de Nueva Chicago Máximo Kirchner participó del Plenario de la militancia Organizaciones sociales por la unidad y la victoria Frente de todos Emilio Persico Foto clarin clarin

“Fue un acto de los Movimientos Sociales, con toda la gente que recibe planes. No sé si todos eligieron ir”, añadió Vidal y sobre este tema concluyó: “Estoy segura que (los que fueron al acto) saben que lo que les da la oportunidad de progresar a ellos y a sus hijos no es un plan”.

Escuelas y universidades cerradas

“Si hablamos de pobreza, hablemos de pobreza en serio”, respondió la exgobernadora a la alusión de Kirchner. “Recorramos los barrios en serio y fijémonos el daño que les hizo a los chicos que menos tienen no ir un año y medio a la escuela”, remarcó Vidal.

escuelas cerrados colegio cinco ríos de la av padre luchesse con carteles de protesta y pedido de que abran las escuelas cerradas por prevención de pandemia covid foto ramiro pereyra 0

“Les gustaba hablar de universidades y están cerradas. Los estudiantes universitarios siguen estudiando de manera virtual. Un año y medio tuvieron a nuestros hijos en clase y después nos quieren decir cómo se pelea y se defiende la educación pública”, apuntó.

En noviembre “se juega” un Congreso “más equilibrado”

El periodista de Radio Rivadavia le preguntó a María Eugenia Vidal qué es lo que se juega en las elecciones de noviembre y ella contestó que se juega construir una mayoría en el país que les dé los tres diputados que les faltan para llegar a los 120 y “que el kirchnerismo no pueda imponer lo que quiera manejando el quórum en la Cámara de Diputados y cinco Senadores para quebrar el quórum en el Senado”.

“Si hacemos un Congreso más equilibrado, vamos a frenar el disparate de leyes que todavía están en el Congreso y que impulsó, por ejemplo el Presidente, que le den la facultad de cerrar las escuelas”, argumentó la candidata aliada que va junto a Martín Tetaz en la lista.

2,2 millones de votos. María Eugenia Vidal fue la más votada como candidata a la gobernación bonaerense. Sacó más votos que Macri (DYN)

Vidal aseguró que si se logra un congreso más equilibrado, la oposición va a frenar “los ataques contra los que pueden dar trabajo” y podrán “bajar los impuestos al trabajo para que se puedan generar más oportunidades”. También añadió que se podrá ”votar un plan de empleo joven” para los chicos “no se vayan del país”.

“No se trata ni de un partido político, ni de un candidato, ni de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de dar una pelea de mayoría para frenar y decirle basta al Gobierno y para poder resolver los problemas en serio, dejando de mirar al pasado”, finalizó María Eugenia Vidal.