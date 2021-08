La poca actividad de María Becerra en Instagram en los últimos días preocupó a muchos de sus seguidores, que la llenaron de mensajes preguntándole qué le había pasado.

Ante la catarata de preguntas, la cantante decidió publicar un video en sus historias justificando su reciente ausencia de las redes sociales. La artista pidió que “no me odien ni me reclamen que no subo cosas”.

”Noté a muchos y muchas preocupados porque no subo nada... anduve medio desaparecida porque estoy trabajando che”, reveló la trapera en su cuenta de Instagram.

Destacó que en este momento no estaba activa porque “estoy ensayando muchísimo, de lunes a lunes. Se vienen épocas de mucho trabajo ¡por suerte!”.

María se mostró feliz por el gran momento que atraviesa y adelantó un poco a sus seguidores algo de lo que vendrá: “Se me están dando muchas cosas que no se imaginan y una tiene que estar preparada: físicamente, vocalmente... así que bueno estamos dándolo todo”.

María Becerra habló sobre "¿Qué más pues?". (Prensa)

Al final de la serie de historias, le transmitió tranquilidad a sus fanáticos: “No se preocupen, no piensen que estoy estresada. Lo estoy disfrutando mucho y estoy siendo muy feliz porque hago lo que me gusta”.

El salto a la fama y lo que dejó en el medio

María es la artista argentina más escuchada en la plataforma Spotify con más de 13 millones de oyentes mensuales. Con 21 años es una de las jóvenes más exitosas de la escena musical en la actualidad.

María Becerra en lo de Jey Mammon. (Captura)

Durante su paso esta semana por “Los Mammones”, la cantante se sinceró con respecto a si terminaría sus estudios secundarios, los cuales abandonó a los 15 años cuando su carrera musical empezó.

“Me faltaban dos años. Quinto y sexto”, contó la trapera. Ante la consulta de Jey Mammon sobre si desea finalizar contestó: “La verdad que no, te soy sincera, no”.