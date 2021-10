River se medirá ante San Lorenzo este domingo para sostener la punta de la Liga Profesional y recuperará un jugador elemental en su funcionamiento. Marcelo Gallardo dijo que Enzo Pérez está para jugar. Además, valoró los resultados que sacó pese a las ausencias: “Fue un mérito muy grande con toda la dificultades que tuvimos”.

//Mirá también: Marcelo Gallardo presentó su vino de alta gama creado en Mendoza

El DT se presentó en conferencia de prensa y tocó varios temas que tienen alerta a los hinchas del “Millonario”. Contó que, como una de sus costumbres, no se quedó satisfecho y quiere más pero pasó a valores lo conseguido hasta ahora, incluso con las bajas del plantel.

Marcelo Gallardo se presentó en conferencia de prensa.

//Mirá también: Qué le queda a River en las últimas diez fechas de la Liga Profesional

Las lesiones y los convocados para las Eliminatorias que tuvo River viene complicando las decisiones de Gallardo. “Después del clásico y de tener que haber cambiado casi todo el equipo, contra Banfield se vio un equipo serio en esa dificultad. Sufrimos, pero eso generó también algo que reconforta porque estuvieron a la altura”, dijo sobre su última victoria.

Sus cinco triunfos al hilo que lo dejaron puntero de la Liga Profesional tienen un valor agregado para el entrenador. “Fue un mérito muy grande con toda la dificultades que tuvimos para conformar el equipo. Nos pone bien, estamos ahí y eso requiere de haber tenido que meter mano a algunas alternativas que por ahí no eran las convenientes o no eran las mejores. Sacamos a flote partidos que llegamos con mucha problemática y pudimos sacar buenos resultados y eso nos sostuvo”, soltó.

Para el duelo ante San Lorenzo, Gallardo recuperará a su organizador. “Está bien, se pudo recuperar. Entrenó sin problemas en estos últimos dos días y va a ser parte del equipo. Tiene el alta médica para poder jugar, él se siente bien”, contó sobre Enzo Pérez.

“No es el mejor momento interno porque tengo muchos jugadores de importancia fuera del equipo. Tal vez sí de resultados porque hemos sacado muchos puntos en estas fechas. Pero me gustaría no sufrir lo que hemos sufrido con el armado del equipo. Esa pelea interna se da cuando tenés a todo el plantel a disposición y vos podés elegir. No en este caso”, opinó sobre la balanza entre rendimiento y resultados.