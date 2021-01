El entrenador de River, Marcelo Gallardo, defendió este lunes a su equipo de las críticas recibidas por las flojas actuaciones en los últimos partidos y no dio indicios sobre su futuro al frente del plantel.

“No es una situación crítica, solo jugamos mal y perdimos, solo eso, no somos un desastre. Ahora estamos buscando tener un mejor partido (en la revancha con Palmeiras por la Copa Libertadores) para poder dar vuelta la serie”, insistió en conferencia de prensa el “Muñeco”, un poco irritado por los cuestionamientos.

River condicionó el martes pasado su futuro en la Libertadores al caer por 3-0 como local contra Palmeiras, de Brasil. Y cuatro días después quedó sin chances de acceder a la final de la Copa Diego Maradona tras perder 2-0 contra Independiente en cancha de Banfield.

Consultado por el análisis del momento futbolístico, Gallardo respondió: “Hacemos análisis todo el tiempo, son muchos partidos en poco tiempo, no podemos hacer un balance general en dos partidos ni esconder lo que hicimos en todo este año atípico”.

“Se generan preocupaciones, parece que somos un desastre y no lo somos. Somos un equipo que cometió errores en dos partidos y el tema es no confundirse, para que no te hagan pensar que somos un equipo al que se le apagaron las luces”, aseguró.

“No llegamos de casualidad o cometiendo muchos errores a estas instancias y peleando en todos los frentes, llegamos jugando bien y por eso hay que tener calma y sin entrar en confusiones”, agregó, con la intención de ratificar su confianza en el equipo.

En tanto, Gallardo no se refirió sobre su futuro al frente del equipo. “No vine acá a hablar de mi continuidad”, aseguró.

Y completó: “Cuando termine la participación en la Copa, ahí hablaré con mi cabeza a ver cómo seguir. Hay que esperar un tiempo, siempre las evaluaciones se hacen al finalizar las temporadas”.