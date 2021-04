En septiembre de 2019, los medios alemanes estallaron luego de que se hayan conocido denuncias contra una de las figuras que pasó por la Selección de su país. Se trata de Cristoph Metzelder, que fue acusado de compartir pornografía infantil.

El ex Real Madrid reconoció su culpa tras haber enviado más de 25 archivos. “Obtuve imágenes e hice capturas de pantalla de sitios web de libre acceso. Intercambié fantasías extremas en el chat”, confesó en el juicio.

Christoph Metzelder fue sancionado con diez meses de libertad vigilada por compartir pornografía infantil. (REUTER)

La condena que recibió por tal atroz acto fue de diez meses de libertad vigilada y su excompañero de Selección Lukas Podolski estalló. “¡Asqueroso!” y “¡Qué vergüenza!”, escribió en sus redes sociales tras el fallo judicial.

El enojo de Lukas Podolski por la sanción insuficiente a Christoph Metzelder. (Twitter/@Podolski10)

Lukas Podolski, furioso con Cristoph Metzelder. (Twitter/@Podolski10)

“El castigo no hace justicia. No entiendo la sentencia de diez meses de libertad condicional. Algo así debería ser castigado con más severidad. Incluso una confesión parcial no debería ser suficiente cuando se trata de pornografía infantil”, dijo Podolski en el diario alemán Bild.

“Cualquiera que atente contra los niños debería ser castigado con todo el peso de la ley. De esta forma, habrá más niños en peligro”, sumó el exdelantero, enfurecido por la sanción que recibió Metzelder.