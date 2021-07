El neurocientífico Facundo Manes confirmó que se postulará como diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical. En la lista se buscará agregar nombres como el de Margarita Stolbizer y de sectores peronistas, como los de Joaquín de la Torre y Emilio Monzó.

//Mirá también: Facundo Manes confirmó que será candidato a diputado de la UCR en la provincia de Buenos Aires

Para presionar a Juntos por el Cambio, se está negociando la candidatura de Jorge Macri y de Diego Santilli, que lo postuló el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes. Por eso decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Se viene un nuevo país, un nuevo mundo. Hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y sobre todo, hacerlo”, dijo el médico en un video en modo selfie de dos minutos que publicó en sus redes sociales.

Manes había amagado su participación en la política en las elecciones de 2017 y 2019 y finalmente hizo el salto. Aunque aún faltan 21 días para el cierre de listas y las conversaciones aún no cesaron, se puede tantear una interna con Santilli dentro del PRO.

Santilli está respaldado por Horacio Rodríguez Larreta. FOTO:DYN/ALBERTO RAGGIO.

Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, fue la primera en anunciar que retirará su candidatura para cesar las internas en el partido y así respaldar al vicejefe de gobierno porteño.

“Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil”, dijo la funcionaria.

En principio, Carrió había dicho que se alegraba por la incorporación de Manes y señaló que “ojalá” acepte ser candidato. Sin embargo, hace unas semanas lo definió como un “muchacho que quiere ingresar ahora a la política para ser presidente en 2 años”. Por otro, elogió a Santilli y consideró que es quien “mejor mide en el Conurbano”.

“No hay reciprocidad de coalición. Vidal se va de Provincia y en vez de dar lugar a los socios, Larreta baja un candidato porteño”, insisten desde la UCR bonaerense.

La Convención provincial de la UCR se reunió minutos después del anuncio de Manes, liderada por Maximiliano Abad, para debatir la alianza electoral con Juntos Por el Cambio. Sin embargo, también se habló de la posibilidad de postularse por su cuenta de no encontrar los acuerdos mínimos.

“La idea es empoderar a JxC. Pero todavía no están estipuladas las reglas de juego. Si después ponen un piso del 4% para mezclar listas o meten a (José Luis) Espert, tenemos la opción”, aclaró un radical que participó de la reunión.

Manes viajará esta semana a Corrientes para reunirse con gobernadores radicales y el presidente del partido, Alfredo Cornejo, para definir estrategias.

Por su parte, Margarita Stolbizer, líder del GEN, afirmó que lo respaldará. “Caminaré al lado de Facundo haciendo campaña siendo o no siendo candidata, como lo he hecho siempre. No hemos conversado de esto. Presido un partido político que tiene aspiraciones de integrar una coalición no tanto ahora sino mirando a 2023. Estamos entrando en esa discusión pero no hemos entrado en una discusión de listas”, dijo en diálogo con Radio Continental.

También buscarán aliados peronistas, como Emilio Monzó y el ex funcionario de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre. El ex presidente de la Cámara Diputados durante la presidencia de Mauricio Macri twitteó, luego de su lanzamiento: “Su mirada será un aporte valioso en la ampliación que nuestro espacio necesita”.

Martín Lousteau anunció su respaldo a Facundo Manes (Clarín)

Tanto Monzó como De La Torre respaldan la “resistencia bonaerense” junto a Jorge Macri contra Santilli en la Ciudad. Si bien también buscan sumar al intendente de Vicente López, al ser el presidente del PRO en la Provincia, “está un poco atado de manos”.

Sin embargo, luego de su candidatura, el primo de Mauricio Macri twitteó: “Bienvenido @ManesF. Es una buena noticia contar en nuestro espacio con personas que tengan una mirada humana y comprometida. Es fundamental que cada vez seamos más voces de la provincia las que representemos a los bonaerenses”.

//Mirá también: El salto de Manes y las renuncias de Bullrich y Carrió, mensajes para la interna de Juntos por el Cambio

Por otro lado, Larreta busca un acuerdo con Macri, que comenzó la semana pasada y volverán a reunirse en los próximos días. También quiere negociar con el intendente de San Isidro, el radical Gustavo Posse, que tiene una interna con Maximiliano Abad, apoyado por Manes.

Posse había recibido apoyo, por su parte, del senador Martín Lousteau, que ahora respalda al neurocientífico.

Mientras que el PRO aún intenta sumar al libertario José Luis Espert al partido, éste descarta la posibilidad. “El verdadero motivo de por qué JxC no aceptó mi propuesta de una MegaPaso de toda la oposición (no una interna de JxC) en Buenos Aires para después, juntos, derrotar a Kicillof en la general: no quieren cambiar nada del desastre que es Argentina, solo conservar sus cargos”, escribió en su cuenta de Twitter este sábado.